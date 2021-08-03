Украинская полиция рассказала о новых подробностях гибели Виталия Шишова 12 3.08.2021, 15:33

30,748

Глава Нацполиции провел брифинг.

Сегодня в киевском парке нашли повешенным Виталия Шишова, который вчера вечером ушел на пробежку и не вернулся. Виталий Шишов — основатель общественной организации Белоруского дома в Украине. Виталий уехал из Беларусь осенью 2020 года из-за опасений за свою безопасность. В БДУ он помогал релокантам, организовывал протестные акции белорусов в Киеве, продвигал помогающие белорусам в Украине законопроекты через обращения в госорганы и формировал активную диаспору белорусов.

МВД Украины провело брифинг и поделилось некоторыми деталями, которые стали известны следствию.

Вчера, 2 августа, Шишов вышел из дома на улице Бударина (Житомирское направление). Камеры наблюдения в подъезде зафиксировали, во что он был одет, в каком направлении двигался.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что возле тела Шишова нашли мобильный телефон, также был чей-то след.

Рядом стояли пеньки, приводит детали 24tv.ua. При этом, рассказали они, тело нашли в труднодоступной местности, между тем у пеньков — ровные спилы.

Высота от удавки до земли составляла 3 метра 8 сантиметров. Высота первого пенька – 60 сантиметров, второго – 50. Рядом был еще один такой же пенек. Рост Виталия был 185 сантиметров. Веревка была сложена в 4 слоя.

Клименко рассказал о травмах Шишова. У него была содрана кожа на ноге, ссадины на левом колене и на груди, а также потертости на верхней части губы.

Экспертиза определит, были ли это следы от избиения.

Основными версиями, которые рассматривают правоохранители, являются самоубийство и умышленное убийство, имитирующее самоубийство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».