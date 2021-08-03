Что нарисовали неандертальцы в испанской пещере 65 тысяч лет назад 2 3.08.2021, 17:18

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Долгое время считалось, что они не изготавливали предметы искусства и украшения.

Распространено мнение, что на поздних неандертальских стоянках находятся рисунки или украшения, которые они изготовили под влиянием уже расселившихся по Европе кроманьонцев, пишет N+1.

фото: Africa Marti et al. / Proceedings of the National Academy of Science, 2021

Однако в последнее время появляется все больше свидетельств, что они пришли к символической деятельности самостоятельно. Вероятно, неандертальцы имели погребальные ритуалы и особенно внимательно относились к детским захоронениям. Кроме того, известно, что эта архаичная популяция выискивала кусочки породы, содержащие оксид железа, пригодные для изготовления красителей. Существует несколько предполагаемых пещер, где археологи обнаружили неандертальские рисунки, однако их принадлежность ставится под сомнение.

фото: Africa Marti et al. / Proceedings of the National Academy of Science, 2021

Африка Марти из Барселонского университета совместно с учеными из Испании, Португалии, Франции, Норвегии и Германии провела исследование древних графических изображений, обнаруженных в испанской пещере Куэва де Ардалес. Радиоизотопное датирование кальцита показало, что красный пигмент был нанесен на стены в разное время. Самые поздние рисунки были сделаны около 45,3 тысяч лет назад, а самые ранние — не менее 65,5 тысяч лет назад, то есть они относятся к эпохе среднего палеолита, когда единственной популяцией людей в Европе оставались неандертальцы.

Анализ микрообразцов, собранных в пещере, показал, что краска имеет минеральное происхождение и не может быть интерпретирована как результат жизнедеятельности микроорганизмов или естественного геологического процесса. Кроме того, морфология рисунков характеризуется яркими и насыщенными отметинами, окруженными ореолами со сниженной концентрацией красного вещества, что тоже противоречит предположению о естественном происхождении изображений.

Результаты исследования показали, что палеолитические художники использовали богатые железом куски минералов, собранных за пределами пещеры. Ученые предполагают, что неандертальцы рисовали в этой пещере как минимум в два разных временных периода. На это указывают датировки и химический анализ самого пигмента.

фото: Africa Marti et al. / Proceedings of the National Academy of Science, 2021

Исследователи считают, что абстрактные рисунки неандертальцев должны были увековечить символическое значения пространства. По всей видимости, карстовые образования играли большую роль в представлениях некоторых групп неандертальцев.

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