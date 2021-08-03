Ученые: Запасы кислорода на Земле появились из-за замедления вращения планеты 3 3.08.2021, 21:15

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Увеличение продолжительности суток позволило одному из видов бактерий производить больше кислорода.

Запасы кислорода на Земле, возможно, сформировались благодаря постепенному замедлению вращения планеты, передает «Голос Америки».

Удлинение светового дня позволило определенной форме водорослей выделять больше кислорода в качестве побочного продукта метаболизма.

Исследование, опубликованное в понедельник в научном журнале Nature Geoscience, пришло к выводу, что около 2,4 миллиарда лет назад в земной атмосфере было так мало кислорода, что никакая растительная или животная жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, не могла существовать.

Значительная часть жизни на Земле состояла из крошечных микроорганизмов, среди которых была сине-голубая форма водорослей – цианобактерии, которые вдыхают углекислый газ и выдыхают кислород в самой ранней форме фотосинтеза.

Исследователи утверждают, что около 400 миллионов лет назад Земля совершила относительно большой скачок в объеме кислорода в атмосфере, который вырос с практически незаметного уровня до десятой части того кислорода, который есть сейчас.

Исследователи предполагают, что из-за замедления вращения Земли продолжительность суток увеличилась с примерно шести до нынешних 24 часов.

Более длинные дни дали цианобактериям больше солнечного света для производства достаточного объема кислорода, чтобы обеспечить планету воздухом, пригодным для дыхания.

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