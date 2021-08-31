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Экономист оценил, как изменится курс рубля и цены в Беларуси в сентябре

  • 31.08.2021, 9:30
  • 1,316
Экономист оценил, как изменится курс рубля и цены в Беларуси в сентябре

Свое слово скажет и неудачная для властей «битва за урожай».

Официальных данных за август по инфляции еще нет. Но в июле ее значение в годовом выражении было 9,8% — почти в два раза выше, чем изначально запланированный показатель на год.

Экономист BEROC Лев Львовский не видит предпосылок для того, чтобы цены в следующем месяце существенно снизились. Более того, в ближайшей перспективе на уровень цен будет оказывать влияние еще и непростая ситуация с урожайностью.

— Этот год не очень урожайный для зерновых. Это не только наша беда, но общая. Значит, из-за неурожайности часть цен будет двигаться вверх. Насколько — мы пока не знаем. Правительство уже предприняло некоторые меры по этому вопросу, например, запрет на экспорт зерновых. Но дело в том, что с проблемами урожая столкнулись и другие страны, и они могут предпринять такие же меры, что и Беларусь, — говорит Лев Львовский.

Ограничение на экспорт каких-то видов продовольствия другими странами усложнит Беларуси возможности импортировать его. Но это только гипотеза, в то время как сохранение цен или даже их рост на продукцию сельского хозяйства из-за проблем с урожаем как в Беларуси, так и за ее пределами, видится довольно реальным.

На инфляции в Беларуси отражаются также более высокие мировые цены на различную продукцию. Хорошо сказываясь на показателях по экспорту, они в то же время передаются на белорусский рынок в виде более высокой инфляции. Продолжают влиять на рост цен и действия государства в экономической плоскости, например, отмена льгот на НДС или искусственное сдерживание цен на определенные товары, а потом их резкие скачки.

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