«Газпром» остановил прокачку газа по газопроводу «Ямал-Европа» через Беларусь 19 4.08.2021, 8:08

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фото: ТАСС

Объемы поставок газа в Германию неожиданно рухнули на 40%.

«Газпром» резко сократил поставки газа в Западную Европу, «перекрыв вентиль» на трубопроводе «Ямал-Европа», которые качает сырье с севера Западной Сибири через Беларусь и Польшу в ФРГ.

Объемы прокачки на входе в Германию через компрессорную станцую «Мальнов» в районе Франфурта-на-Одере неожиданно рухнули на 40%.

С 84 млн кубометров в сутки в прошлую пятницу, 30 июля, поставки упали до примерно 50 млн в субботу.

В воскресенье прокачка выросла до 60-65 млн кубов в день, после чего снова упала до 55 млн в понедельник.

Вторник принес новое сокращение объемов до уровня ниже 50 млн кубометров в день. В результате закачка газа в и без того полупустые европейские хранилища фактически остановилась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Полностью прекратилось наполнение ПХГ Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, а из хранилища Хайдах в Австрии и вовсе нетрадиционный для летнего сезона отбор газа.

Холодная зима 2020 года «спалила» 61 млрд кубов из европейских хранилищ, но их наполнение этим летом буксует на фоне 20-процентного падения импорта СПГ, внеплановых ремонтов на крупнейшем норвежском месторождении Troll и отказа «Газпрома» увеличивать прокачку через Польшу и Украину.

В понедельник на платформе GSA очередной аукцион на бронирование, в ходе которого «Газпром» отказался от дополнительных мощностей газопровода «Ямал-Европа» на четвертый квартал текущего года и три квартала следующего в объеме 89 млн кубометров в сутки.

Отказом «Газпрома» также закончился аукцион на допмощности украинской ГТС в объеме 8,9 млн кубов в сутки на четвертый квартал.

Резкое сокращение поставок по ключевому трубопроводу, снабжающему Германию газом с начала 2000х, застигло врасплох трейдеров газового рынка и заставило некоторых производителей электроэнергии задуматься о переходе на уголь, пишет Bloomberg.

На 2 августа европейские ПХГ были заполнены на 57%, что на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

Рынок опасается, что зиму Европа встретит без газовых запасов, пишут аналитики NatGasIntel: это разгоняет цены, которые на спотовом рынке уверенно закрепились выше 500 долларов за тысячу кубометров.

С начала года газ в Европе подорожал на 165%, а если сравнивать с минимальными значениями прошлого года - более чем в 10 раз. «Россия настроена переключить потоки на «Северный поток-2» как можно скорее и избегает использование более дорогих маршрутов через Украину и Польшу. Это толкает вверх цены по мере того, как спрос растет, а хранилища опустошены», - отмечает аналитик Schneider Electric Балинт Балас.

«Газпром» давит на европейских покупателей, ожидая ключевого решения по «Северному потоку-2», который на данный момент обречен остаться полупустым: третий энергопакет ЕС запрещает одной компании быть одновременно и поставщиком газа и владельцем трубы.

Первая попытка «Газпрома» добиться признания Nord Stream 2 AG «независимым оператором» провалилась: Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку, после чего российский холдинг решил судиться с регулятором и подал иск в Верховный региональный суд Дюссельдорфа с требованием пересмотреть это решение. Вердикт суда ожидается до конца года.

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