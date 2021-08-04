Кристина Тимановская прилетела в Вену12
- 4.08.2021, 16:42
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Оттуда она вылетит в Варшаву.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Вену рейсом австрийской авиакомпании Austrian Airlines после инцидента на Олимпийских играх в Токио.
Ожидается, что в австрийской столице она совершит пересадку и отправится в Варшаву. Об этом в среду сообщил австрийский интернет-телеканал OE24.
Напомним, белорусские власти пытались насильно вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую из Токио. Спортсменка обратилась за помощью в японскую полицию. Затем МИД Польши предложил спортсменке свою помощь и выдал гуманитарную визу.