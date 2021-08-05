МИД Ирака призвал граждан страны не быть мишенью для лукашенковской торговли людьми

МИД Ирака призвал граждан страны не быть мишенью для лукашенковской торговли людьми3
- 5.08.2021, 10:56
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Посольство страны в Москве внимательно следит за провокациями белорусских властей.
МИД Ирака выступил 5 августа с заявлением по поводу «гибели» гражданина своей страны вблизи белорусско-литовской границы.
Внешнеполитическое ведомство сообщило, что посольство страны в Москве внимательно следит за расследованием инцидента, который стал причиной произошедшего.
МИД также вновь обратился к гражданам Ирака с призывом «не быть мишенью для контрабанды людей и торговли людьми».
Напомним, 4 августа белорусские госСМИ и провластные телеграм-каналы сообщили, что вблизи белорусско-литовской границы «обнаружили иракца в тяжелом состоянии».
Литовские пограничники заявили, что не получали информации об инциденте с гражданином Ирака от белорусских властей, и говорят, что узнали об этом из СМИ. Официальные власти Литвы отрицают какую-либо причастность к произошедшему. Минобороны назвало инцидент «провокацией», МВД — «сказками братьев Гримм».