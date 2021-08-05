закрыть
5 августа 2021, четверг, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Ирака призвал граждан страны не быть мишенью для лукашенковской торговли людьми

3
  • 5.08.2021, 10:56
  • 7,966
МИД Ирака призвал граждан страны не быть мишенью для лукашенковской торговли людьми

Посольство страны в Москве внимательно следит за провокациями белорусских властей.

МИД Ирака выступил 5 августа с заявлением по поводу «гибели» гражданина своей страны вблизи белорусско-литовской границы.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что посольство страны в Москве внимательно следит за расследованием инцидента, который стал причиной произошедшего.

МИД также вновь обратился к гражданам Ирака с призывом «не быть мишенью для контрабанды людей и торговли людьми».

Напомним, 4 августа белорусские госСМИ и провластные телеграм-каналы сообщили, что вблизи белорусско-литовской границы «обнаружили иракца в тяжелом состоянии».

Литовские пограничники заявили, что не получали информации об инциденте с гражданином Ирака от белорусских властей, и говорят, что узнали об этом из СМИ. Официальные власти Литвы отрицают какую-либо причастность к произошедшему. Минобороны назвало инцидент «провокацией», МВД — «сказками братьев Гримм».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А вы — готовы?
А вы — готовы? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип