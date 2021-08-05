В Варшаве прошла первая пресс-конференция Кристины Тимановской 23 5.08.2021, 15:12

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Спортсменка ответила на вопросы журналистов.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую лукашисты пытались вывезти из Токио, вчера прибыла в Варшаву. Спортсменка провела большую пресс-конференцию для СМИ.

«Хочу сказать всем белорусам, чтобы они перестали бояться. Если на их оказывается какое-то давление, чтобы они смело об этом заявляли. Я постараюсь поддержать каждого», — заявила Кристина Тимановская в ходе пресс-конференции.

Также она рассказала, как приняла решение не возвращаться в Беларусь. Спринтерка рассказала, что, когда ее уже везли в аэропорт Токио, чтобы отправить в Беларусь, ей позвонила бабушка:

«У меня было буквально 10 секунд. Она позвонила и сказала: „Пожалуйста, не возвращайся в Беларусь, это опасно“. И повесила трубку».

Во время пресс-конференции в Варшаве Тимановская предположила, что, возможно, кто-то успел передать ее бабушке, что будет ее ждать, если она вернется. Когда спортсменке сказали собирать вещи, она тянула время и советовалась с родителями и мужем.

Напомним, спортивные функционеры доставили белорусскую спортсменку в аэропорт и пытались посадить на рейс Токио — Стамбул, но спортсменка отказалась улетать. Она обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи. В опубликованном видеоролике спортсменка говорит, что на нее оказывалось давление, что ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Накануне этой ситуации спортсменка раскритиковала руководство нацкоманды за то, что ее заявили на эстафету 4 по 400 метра, тогда как спортсменка уже была заявлена на дистанции 100 и 200 метров. После этого бегунья подверглась осуждению в провластных телеграм-каналах и на белорусском телевидении.

В итоге спортсменка осталась в Токио. Она заявила, что намерена просить убежище в одной из европейских стран. В МОК заявили, что Тимановская находится в безопасности, и пообещали разобраться в ситуации.

Польша выдала Кристине Тимановской гуманитарную визу.

Кристина Тимановская — чемпионка Беларуси в беге на 100 и 200 метров, победительница Универсиады-2019 в дистанции в 200 метров, серебряный призер II Европейских игр в беге на 100 метров.

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