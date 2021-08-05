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Таракан против меда

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  • 5.08.2021, 18:06
  • 5,420
Таракан против меда

Режим ликвидирует «Братэрства босых бортнікаў».

Частное учреждение развития традиционного промысла «Братэрства босых бортінкаў» ликвидируют, сообщает @by_culture.

Оно было основано в 2017 году с целью сохранения и развития традиционного бортничества и обеспечения преемственности национальной аутентичной традиции бортевого пчеловодства. В том же году по инициативе учреждения лесное бортничество было включено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, а с 2018 года при участии инициативы была начата работа по присвоению этому промыслу мирового значения. Уже в 2020 году совместная номинация «культура бортничества Беларуси и Польши» была включена в мировой список нематериального наследия ЮНЕСКО.

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