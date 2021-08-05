Белорусский хоккеист Шарангович подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»
- 5.08.2021, 19:58
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Сумма контракта – 4 млн долларов.
Белорусский форвард Егор Шарангович остается в «Нью-Джерси». Хоккеист подписал двухлетний контракт на сумму 4 млн долларов.
Распределение выглядит следующим образом: 2021–22 годы – 1,8 млн долларов, а в 2022–23 годах – 2,2 млн долларов.
Шарангович в минувшем сезоне сыграл за «дьяволов» 54 матча, в которых набрал 30 (16+14) очков, и стал одним из лучших новичков сезона НХЛ.