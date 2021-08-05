«Коммерсантъ»: Никакого успокоения в народе Беларуси не существует и в помине 2 5.08.2021, 22:54

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А режим Лукашенко стал международной проблемой.

— Происходящее в отношениях Беларуси и Литвы можно, пожалуй, назвать войной. Гибридной или миграционной — неважно. Литовское телевидение демонстрирует кадры, как беженцев организованно доставляют до границы. Подобными роликами забит весь YouTube, — пишет обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе.

Автор подчеркивает, что «в целом можно сказать, что сегодняшняя Беларусь стала международной проблемой, причем с каждым днем все больше».

Дризе напоминает, что миграционный кризис — «не единственное шокирующее событие вокруг Беларуси». Тут и скандал в Токио с бегуньей Кристиной Тимановской, и подозрительная гибель белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и старт закрытого процесса над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Кроме того, Александр Лукашенко грозит Европе российскими войсками: «И это не пустой звук хотя бы потому, что в сентябре в стране начинаются совместные с Россией учения».

— Иными словами, события нарастают как снежный ком. Похоже, что официальный Минск умышленно повышает ставки, — отмечает автор статьи.

Обозреватель «Коммерсанта» подчеркивает, что сейчас Лукашенко существенно ограничен во времени. Но риск резкого обострения проблем в экономике из-за санкций и скукоживающейся помощи Москвы — это не главное:

— История с Тимановской явно демонстрирует, что никакого успокоения в народе не существует и в помине. В обычной ситуации, возможно, конфликт удалось бы разрешить миром, но не сейчас, когда система разбалансирована. Чиновники все больше принимают неадекватные решения, и это вызывает двойное раздражение — результат, как говорится, налицо.

Говоря о позиции России во всей этой истории, автор статьи предостерегает: желание преподнести урок Западу и одновременно сделать Лукашенко сговорчивее может и выглядит понятным и правильным. Но:

— Другой вопрос, насколько долго так может продолжаться. Слишком уж сильно искрит в непосредственной близости от российских национальных границ.

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