Ученые назвали четыре утренние привычки, от которых надо отказаться ради долголетия 1 6.08.2021, 9:12

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Выводами поделились специалисты Американского колледжа кардиологии.

Некоторые утренние привычки способствуют развитию хронических заболеваний, из-за которых может раньше наступать смерть, пишет healthinfo.ua.

Пропускать завтрак. Согласно данным, опубликованным журналом Американского колледжа кардиологии, у людей, регулярно пропускающих утренний прием пищи, вероятность смерти от последствий болезней сердца и сосудов выше на 87% по сравнению с завтракающими людьми.

Есть бекон. Для многих людей этот продукт является обязательным элементом завтрака, но ученые оценивают такую привычку как приближающую смерть. Международный журнал эпидемиологии опубликовал исследовательские данные о том, что любители бекона рискуют заболеть раком кишечника.

Пить кофе перед приемом пищи. Учеными, представляющими Университет Бата, было установлено, что такая привычка ассоциируется с повышением уровня сахара в крови и развитием опасных последствий этого процесса.

Пить соки. Привычка пить фруктовые соки или любые другие сладкие напитки по утрам также порицается медицинскими работниками. С ней связана подверженность гипергликемии и заболеванию диабетом 2 типа.

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