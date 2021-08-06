«Палка, которой хунта пытается ударить по Литве, неизбежно лупит по собственному лбу» 2 6.08.2021, 9:45

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Методичку решили не менять.

За ситуацией на границе продолжаем пристально следить. Синепалый террорист уже начал рассылать угрозы о терактах в Литве. Видео с «пострадавшими арабами» (арабами ли?) – отдельный смех. В общем, абсолютно понятно, что по сравнению с самолетом методичку решили не менять, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Пока поговорим об экономике. Палка, которой хунта пытается ударить по Литве, неизбежно лупит по собственному лбу. Как только прошла информация о том, что эскалация на литовско-беларусской границе может привести в остановке транзита калия, «крэпкие хозяйственники» резко вспомнили про поручения синепала о переводе части объемов на российские порты.

Головатый в отпуске после свадьбы внучки главаря. Поэтому лучшие умы «Беларуськалия» кумекают, как бы это ответить Головченко. Потому что понятно, что никто ничего на российские порты не переключал – нет ни технических возможностей, ни экономической целесообразности. Все, как и прежде, ехало в Клайпеду. Пока в руководстве наблюдается легкий ступор. Все с тревогой ожидают развития ситуации на границе.

В общем, как видите, на несчастный случай, который случился на днях и унес жизни двух шахтеров, всем вообще пофиг. Нет сомнений, что по традиции все спишут на погибших, а семье закроют рты «гробовыми».

Ну, и в продолжение нашего любимого сериала «Санкции не работают».

Доходы режима продолжают выпадать и их нужно как-то компенсировать. Для этого у хунты всегда есть свежие решения. Например, на днях были внесены изменения в постановление Совмина, которое регулирует закупки на госпредприятиях.

Первым делом ликвидировали процедуру тендеров на экспедирование лесоматериалов. Все дело в том, что китайцы очень нервничали, когда покупали лес, а затем ждали 2-4 недели, пока пройдет тендер на доставку. Агроэкономисты решили вопрос просто – упразднили тендеры. Видимо, во имя экологии. Все как говорил несостоявшийся лидер партии «Зеленых».

Кстати, цены на лес обвалились. Фарт хунты и здесь заканчивается.

Второе изменение еще веселее. Хунта ввела минимальные квоты закупок товаров отечественного производства. Список широкий – от белья туалетного, маргарина и ковров до машин, тягачей, трамваев и оборудования для медицинских целей. Причем по большинству позиций квоты равняются 90 процентам. То есть если ты хочешь купить качественный грузовик из Европы, то тебе нужно купить 9 МАЗов.

Короче, «крэпкие хозяйственники» по-прежнему уверены, что экономика развивается исключительно согласно их планам. Чем больше напишем – тем лучше. Вот только реальное состояние дел в белорусской экономике не знает уже, пожалуй, никто. Белстат же не только ковидную статистику скрывает.

«Не работают» санкции и на «Гродно Азоте», один из цехов которого вновь встал. Реализация упала, склады затариваются полным ходом, но это половина беды. Главная проблема для предприятия – это директор Ляшенко. Напомним, что он из клана модернизаторов имени Семашко. Кроме постоянных остановок, в цехах регулярно превышена норма концентрации аммиака в воздухе. Продолжают увольнять немногочисленных оставшихся профессионалов. За последнее время пострадали три начальника отделов и один замначальника. Еще один замначальника находится в больнице с инфарктом.

Справятся ли они сами? Безусловно. Нужно ли белорусам им помочь. Обязательно.

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