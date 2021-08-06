«97,4% костей и хрящей»: как белорус купил тушенку 2 6.08.2021, 10:21

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Продукт оказался совсем не мясным.

Белорус Дмитрий купил себе тушенку «Велес-мит». Он хотел полакомиться «цыпленком в собственном соку с закладкой мяса 97,4%». Однако мужчина получил совсем не мясной праздник. В банке он увидел «97,4% по закладке не мяса, а костей и хрящей» и очень удивился.

О ситуации он рассказал редакции Onliner и прислал фото. Изучив этикетку, кости в составе Дмитрий все же нашел. Но, по его словам, состав у тушенки на сайте немного другой.

Также указано, что товар высшего сорта и соответствует ГОСТ 28589-2014. И все бы ничего, если бы костей в составе было 2,6% от общей массы, но вы посмотрите на их количество. Хотелось бы услышать комментарии производителя: для кого предназначена эта «тушенка»? Для домашних любимцев или все-таки их хозяев?», — спросил мужчина.

Что сказали на мясокомбинате?

Onliner связался с производителем — Молодечненским мясокомбинатом («Велес-мит» — их юридическое название). Там ответили, что проблема им извеснтна, а люди звонят на производство и «жалуются на содержание костей в консервах с цыпленком». Хотя процент закладки мяса в свиных или говяжьих консервах подразумевает мякоть.

«Мы просим обратить внимание на состав. Он прописан ГОСТом: часть туши цыпленка на кости. Люди не обращают на это внимания. По таким же правилам и стандартам работают и другие производители в Беларуси», — отметили на мясокомбинате.

Тогда возникает вопрос, что если «97,4% — это тушка с костями, то что входит в оставшиеся 2,6%. Оказалось, по словам производителя, это «специи: морковь, лавровый лист, соль».

Также на мясокомбинате ответили, делают ли они тушку без костей.

«Теоретически такой продукт можно сделать (уже не по ГОСТу, а по собственным техническим условиям). Но там цена будет космической. Такой продукт покупать никто не будет. Нужно будет сделать ручную обвалку (снять мясо с кости). Если со свининой и говядиной это легко сделать, то с цыпленком — морока», — заявили там.

Количество костей в банке может отличаться: как повезет. «Кому-то может один кусок попасться, кому-то другой. Среднего стандарта по содержанию костей нет», — сообщили на предприятии.

Из-за поступления большого количество вопросов по поводу содержания мяса в тушенке, Молодеченский мясокомбинат заявил, что при заказе следующей партии этикетки изменит дизайн и уточнит на лицевой стороне, что мясо на кости.

«Но процент закладки оставим, все так указывают. На это люди обращают внимание», — подчеркнули его представители.

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