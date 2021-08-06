Эффективность экономической модели «мировой бензоколонки» стремительно падает 6.08.2021, 11:04

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фото: РИА НОВОСТИ

Власти РФ бьют тревогу.

Равняясь на планы Европы и Китая по снижению выбросов и движению к углеродной нейтральности, российские власти создают рабочие группы по адаптации к глобальному энергопереходу, то есть снижению спроса на традиционные виды топлива. Куратором проекта станет первый вице-премьер правительства РФ, бывший помощник президента по экономике, архитектор национальных проектов Андрей Белоусов. Такое решение было принято в июне, после того, как стало известно, что к планам борьбы с изменением климата подключился Китай, пишет «Информационный навигатор».

Стоит отметить, что Евросоюз, покупающий больше половины российских углеводородов, еще в прошлом году заявил о намерении отказаться от ископаемого топлива к 2050 году. В июле был опубликован проект введения трансграничного углеродного налога, который заставит поставщиков товаров в Европу платить за высокий «углеродный след» при производстве. Чиновники возлагали надежду на альтернативный рынок для нефти и газа — Китай, однако в начале 2021 года Пекин также объявил о планах достичь углеродной нейтральности.

Исходя из столь невыгодного положения, поставлена цель определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный вариант. В обсуждениях участвовали спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Прогноз Грефа достаточно печален, он отмечает, что в результате снижения экспорта углеводородных товаров и введения трансграничного углеродного регулирования, российский экспорт может потерять более 4 трлн. долларов к 2050 году.

В то же время Греф заявил, что снижение спроса на нефть, согласно модели банка, обрушит и цены: средняя стоимость барреля российской смеси Urals с базового уровня 77 долларов упадет до 26 долларов к 2050 году, а цены на газ — второй ключевой источник экспортных доходов для экономики сократятся вдвое. Таким образом, экономика потеряет приток твердой иностранной валюты, на которую с советских времен закупается импорт.

Согласно данным российского Центробанка, в допандемическом 2019 году Россия получила от экспорта 419,7 млрд. долларов. 56% из этой суммы приносила продажа трех товаров — нефти, нефтепродуктов и газа. В 2020 году, из-за обвала цен на углеводороды и вынужденного снижения добычи, эта доля снизилась до 45%, или 150,3 млрд. долларов из 333,3 млрд. экспортных доходов.

Напомним, до 2030 года мир пройдет пик потребления нефти и нефтепродуктов, а далее начнет снижать потребление углеводородов в целом, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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