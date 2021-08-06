Ученые впервые зафиксировали момент взрыва сверхновой звезды 6.08.2021, 12:33

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Взорвавшаяся звезда была в 100 раз больше Солнца.

Астрономы из Австралийского национального университета впервые смогли запечатлеть момент вспышки сверхновой звезды. Об этом пишет портал phys.org (перевод — ria.ru ). Отмечается, что взорвавшаяся звезда была в сто раз больше Солнца.

"Это первый случай, когда удалось получить настолько подробные снимки этого явления", — рассказал один из участников проекта Патрик Армстронг.

По его словам, из-за скоротечности взрыва большинству телескопов очень трудно зафиксировать его. Данные, которыми ученые располагали до сих пор, были неполными и касались лишь последствий смерти звезды.

В будущем ученые планируют использовать эту информацию для выявления других сверхновых.

Вспышкой сверхновой называется явление, при котором звезда резко увеличивает яркость, что сопровождается значительным выбросом энергии.

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