Ученые впервые зафиксировали момент взрыва сверхновой звезды
- 6.08.2021, 12:33
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Взорвавшаяся звезда была в 100 раз больше Солнца.
Астрономы из Австралийского национального университета впервые смогли запечатлеть момент вспышки сверхновой звезды. Об этом пишет портал phys.org (перевод — ria.ru ). Отмечается, что взорвавшаяся звезда была в сто раз больше Солнца.
"Это первый случай, когда удалось получить настолько подробные снимки этого явления", — рассказал один из участников проекта Патрик Армстронг.
По его словам, из-за скоротечности взрыва большинству телескопов очень трудно зафиксировать его. Данные, которыми ученые располагали до сих пор, были неполными и касались лишь последствий смерти звезды.
В будущем ученые планируют использовать эту информацию для выявления других сверхновых.
Вспышкой сверхновой называется явление, при котором звезда резко увеличивает яркость, что сопровождается значительным выбросом энергии.