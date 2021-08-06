«Хунта продолжает пробивать дно каждый день»
- 6.08.2021, 13:18
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Пропагандисты удивляют топорностью своей работы.
Хунта продолжает пробивать дно каждый день – не совсем понятно, может ли этот процесс остановится, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Сегодня поговорим о втором видео «трупа мигранта», слитом в провластные телеграм-каналы. Кадры, которые вызывают оторопь, беспрепятственно снимает некое лицо прямо в морге. Когда было до законов, то получить доступ в морг мог человек, который обладает определенным статусом и допуском. Теперь это стало зрелищем для широких масс. Позавчера заблюрили лицо. А вчера и лицо решили показать, не забыв почистить метаданные видео.
И тут уместно вспомнить про дело «0 промилле» по ситуации с Романом Бондаренко. Тогда, напомним, были наказаны доктор и журналистка, которые обнародовали информацию о том, что в крови Романа не было алкоголя. Осуждены были оба за нарушение врачебной тайны.
В данном случае судмедэксперт в отношение иностранца разглашает результаты экспертизы, которые должны охраняются законом: «Судебный эксперт обязан не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с организацией и проведением экспертизы».
Тут нужно сказать, что даже патологоанатом, который занимается ненасильственными смертями, никогда не предоставляет сведения из протокола вскрытия не то, что прессе, но даже клиническим врачам, руководству больницы - это строго охраняется законом.
Все остальные вводные настолько путанные, что анализировать их всерьез не приходится.