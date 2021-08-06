Кибер-партизаны опубликовали фото всех судей-лукашистов 10 6.08.2021, 13:56

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Белорусы имеют право знать их в лицо.

Кибер-партизаны Беларуси опубликовали фото всех судей, входящих в позорный рейтинг ТОП-200 (по количеству вынесенных решений).

«Мы не храним персональные данные, но люди должны знать в лицо, кто их «судит», — прокомментировали свою акцию кибер-партизаны.

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