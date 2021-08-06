Смерть главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова: все, что известно 1 6.08.2021, 16:18

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Виталий Шишов

Мировое сообщество подозревает в убийстве режим Лукашенко.

«Политическое убийство» – одна из главных версий, к которой склоняется мировое сообщество касательно смерти 26-летнего главы «Белорусского дома в Украине» (БДУ) Виталия Шишова. Он переехал из Беларуси в Украину из-за политического преследования и помогал таким же, как и он, спасающимся от режима Лукашенко, пишет «Зеркало недели».

Кто такой Виталий Шишов

Виталий Шишов родился в 1995 году в Беларуси. В 2020 году переехал в Киев, спасаясь от преследования активистов.

В Киеве Шишов создал общественную организацию «Белорусский дом в Украине». Участники принимали активное участие в киевских акциях протеста против режима Лукашенко, а 27 июля провели альтернативное мероприятие по случаю 31-й годовщины подписания декларации о независимости Беларуси. Активисты помогают белорусским мигрантам поселиться на новом месте, получить вид на жительство и найти работу.

У Шишова не было родителей и других близких родственников. Деньги активист зарабатывал на фрилансе в ІТ-сфере.

Смерть и версии следствия

Виталий Шишов пропал утром 2 августа во время пробежки у своего дома, об этом сообщили представители «Белорусского дома в Украине». С его номера сделали несколько «глухарей» (звонков, которые сбрасывают сразу после ответа на него), после этого активист на связь не выходил.

3 августа Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков возле его дома. На месте происшествия нашли его мобильный телефон и личные вещи, правоохранители изъяли их.

Национальная полиция рассматривает две версии смерти активиста: умышленное убийство и самоубийство.

В Офисе президента Украинызаявили, что Владимир Зеленский держит следствие на контроле.

Почему в версию о самоубийстве не верят?

«Даже без предварительной информации я бы сказал, что это не самоубийство», – заявил Христо Грозев, журналист издания Bellingcat, которое пообещало провести расследование гибели Шишова. Согласно первым раскрытым данным, в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп в Украине: они могут быть связаны с убийством.

По словам друга Шишова – Юрия Щучко, тело активиста нашли со сломанным носом. Однако в полиции эту информацию опровергли.

«Он знал, что за нами охотятся. Судя по тем обстоятельствам, при которых было найдено тело, поскольку сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос. Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, работающие на режим Лукашенко», – сказал Щучко.

По словам девушки Шишова – Божены Жолудь – в последние дни перед смертью у главы БДУ было «плохое предчувствие».

«В последнее время Виталий стал внимательнее – иногда смотрел, какие машины подъезжают, кто из них выходит... Он мне этого не сказал, но написал одному из наших знакомых за неделю до трагедии: "У меня плохое предчувствие, если что, присмотри за Боженой"», – говорит девушка.

По мнению Жолудь, ее парень не мог совершить самоубийство.

«Мы оба болели неделю, смотрели фильмы. Конечно, настроение у больного человека не на высоте, но дурных мыслей у Виталия не было. Конечно, он не мог покончить жизнь самоубийством. У него не было причин для этого. Он не мог так поступить со мной. У нас были общие планы на будущее», – объясняет девушка.

По ее словам, к главе БДУ не подходили неизвестные люди, однако один раз подошли к ней. Впоследствии выяснилось, что разговор с девушкой записывали и снимали.

Сейчас друзья Шишова просят главу МВД Дениса Монастырского предоставить охрану для девушки погибшего активиста, поскольку она тоже была среди основателей «Белорусского дома».

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко говорит, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки за ним. В то же время в БДУ утверждают, что полиция об этом знала.

Реакция мира

Ряд стран и правозащитных организаций призвали Украину провести быстрое и эффективное расследование. В Госдепе США заявили, что будут следить за расследованием. В ООН и ЕС также призвали украинские власти провести тщательное расследование.

«Обстоятельства смерти позволяют предполагать, что она связана с преследованием мирных демонстрантов белорусскими властями. Украинские власти должна обеспечить полное обнародование выводов расследования, а в случае, если кого-нибудь будут обоснованно подозревать в убийстве Шишова, они должны быть привлечены к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства», – заявила директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Общественные организации Free Belarus Center, «Центр прав человека ZMINA», «Восток SOS», «Правозащитный центр "Поступ"», «Образовательный дом прав человека – Чернигов», проект «Без границ» в совместном заявлении подчеркнули, что смерть Шишова может быть способом запугать и деморализовать белорусских активистов, которые выехали из Беларуси в Украину.

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