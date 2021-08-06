Суздальцев: Выражение «Лукашенко, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын» уже не отражает настроений властей РФ 4 6.08.2021, 18:08

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Андрей Суздальцев

Белорусский диктатор не устраивает Кремль.

Бывший заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев связал свое увольнение из университета с критикой в адрес Лукашенко. Об этом он рассказал в беседе с ведущим программы «Вечерний РБК» Яном Мелкумовым.

«Я там больше не работаю, потому что меня уволили за критику Лукашенко. По указанию из Минска», — пояснил политолог. Ведущий удивился услышанному и назвал бывшего доцента «политически пострадавшим». В ответ Суздальцев сказал, что в его семье три человека были репрессированы в 1930-1940-х годах, а сейчас и он к ним присоединился.

В эфире политолог заявил, что многочисленные инциденты с нелегальными мигрантами на литовско-белорусской границе — это спланированная акция. Ее целью является давление на Литву и Европейский союз (ЕС).

Суздальцев заявил, что Лукашенко долгие годы балансировал между Востоком и Западом, при этом режим за почти 20 лет получила от России около 137 миллиардов долларов в рамках программ интеграции.

Санкции ЕС в отношении режима вынудили Лукашенко пойти на сближение с Россией. Суздальцев отметил, что белорусский диктатор устраивает Кремль только тем, что он якобы противостоит Западу, однако выражение «Лукашенко, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын» уже не отражает настроений российских властей.

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