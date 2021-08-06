Иван Яковина: События в Беларуси развиваются все круче и круче 1 Иван Яковина

6.08.2021, 22:05

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Иван Яковина

Таракану нанесли суперболезненный удар.

В последние недели события в Беларуси развиваются все круче и круче. Во всем мире почти ничего не происходит — лето, кроме Олимпиады не за чем следить, а в Беларуси даже на Олимпиаде спортсмены отличились. И в политическом смысле, а вовсе не в спортивном.

Кристина Тимановская — белорусская легкоатлетка, которая получила политическое убежище в Варшаве, стала первой ласточкой, сбежавшей от режима Лукашенко. Думаю, что Лукашенко по возвращению всей этой команды из Токио поотрывает там головы многим начальникам этой команды за то, что они допустили этот скандал, сделали его публичным. Я не удивлюсь, если сейчас даже из руководства белорусской команды тоже побегут, чтобы избежать гнева Лукашенко. Уже двое других спортсменов заявили, что покидают Беларусь.

Для Лукашенко эта история — суперболезненный удар. Для любого режима фашистской направленности — физическая сила, атлетизм — это очень важно. Вспомните сталинские парады физкультурников, Олимпиаду 1936 года в Мюнхене при Гитлере и всякие увлечения спортом со стороны Муссолини, даже для Путина Олимпиада в Сочи была главным мировым достижением.

В мирное время, когда диктаторские режимы ни с кем не воюют, это для них сублимация боевых действий. Спортсмены — это их солдаты. Спорт это для них, в первую очередь, политика. Если от них убегают художники, ИТ-шники, креативный класс — таким режимам абсолютно наплевать. А вот спортсмены — это как предатели для них.

Иван Яковина, «Новое время»

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