Александра Герасименя рассказала, как белорусам победить 3 8.08.2021, 10:35

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Фото: «Наша Ніва»

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Знаменитая белорусская спортсменка, двухкратная чемпионка мира, многократный призер олимпийских игр, директор Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью программе Charter97.org Studio X97, рассказала, как белорусам победить:

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— Есть такая точка зрения, что спортсмены и силовики — это самые осторожные люди, потому что они наиболее зависимы от государственного финансирования. Белорусская революция показала, что спортсмены очень массово выступили против режима. В рядах военных, в рядах силовиков тоже были случаи, их немало. Но все же мы не увидели массовости. Почему?

— Хороший вопрос. Я даже не знаю, честно говоря, как на него ответить. Но опять-таки, может быть, в силу того, что мы спортсмены — мы понимаем суть борьбы, мы понимаем, что дает результат, мы понимаем, что один в поле не воин. Для того, чтобы достигнуть результата, у тебя должна быть команда, у тебя должен быть тренер, доктор, психолог, массажист и еще много-много людей, которые помогают и сопутствуют твоему результату. Поэтому мы понимали, что, объединяясь, мы - большая сила, чем поодиночке. Возможно, в силовой структуре они боялись, они не знали мнения другого человека. Элементарно, у них не было изначально письма, как у нас, которое сразу тебя определяло, что ты с нами, что ты требуешь того же, что и мы. Это помогало нам объединяться и сделать массовый протест именно от спортивной части.

— Я хочу процитировать вас же. В прошлом году в своем Инстаграмме вы написали: «В августе 2020 события разделились на до и после, мир на черное и белое. Каждому из нас пришлось сделать выбор по какому пути идти». На дворе уже 2021 год. Вы не пожалели ни разу, что пошли именно по этому пути, что выступили против этого режима?

— Нет. Безусловно, нет. Я тогда еще говорила о том, что как только я приняла решение высказать свою позицию, свое мнение против режима — мне стало легко на душе. Ведь эта легкость и определяет, что ты сделал правильный выбор. И меня эта легкость не отпускает. Если бы я промолчала, если бы не высказала свою позицию, я бы до сих пор себя бы загоняла в такую яму и депрессии точно мне было бы не избежать. Поэтому каких бы сейчас ситуаций ни было, какие бы печальные новости ни происходили — я понимаю, что путь был выбран верный.

— И совесть чиста.

— И совесть чиста, безусловно.

— Вы — спортсмен. Вы умеете побеждать. Поделитесь с нами рецептом победы. Что необходимо? Какие шаги предпринимать? Ведь механика победы одинакова и в спорте, и в жизни. Что необходимо предпринять белорусам, чтобы победить?

— Я всегда говорила, что вера в успех — это 90% успеха. Если ты не веришь, как бы ты ни готовился, как бы тебя ни подготовили и как бы звезды ни сложились, всегда найдется что-то, что тебе помешает победить. Поэтому главное — это верить в свою победу. Второе — это команда, которая тебя окружает и помогает добиться твоей победы. Нужно верить в свою команду, безусловно. Ну и третье — это работа, это работа по максимуму. По максимуму, на грани своих возможностей. Без этого результата не будет. Эти компоненты, если объединить — и пожалуйста, результат налицо.

— Победа будет за нами?

— Обязательно. Победа будет за нами.

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