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Глава МИД Швеции: Мы будем продолжать поддерживать белорусский народ

  • 8.08.2021, 21:19
  • 2,286
Глава МИД Швеции: Мы будем продолжать поддерживать белорусский народ

Белорусы имеют право выбирать своих представителей во время свободных и справедливых выборов.

В Стокгольме прошла большая акция в поддержку Беларуси, в которой участвовали представители правительства Швеции. Среди выступавших была министр иностранных дел Анна Линд, сообщают читатели сайта Charter97.org.

– Швеция и Европейский Союз будут продолжать выдвигать четкие требования, чтобы Лукашенко прекратил насилие и преследование мирных демонстрантов, оппозиции и правозащитников.

Все политические заключенные и безосновательно захваченные люди, включая Романа Протасевича и Софию Сапегу, должны быть немедленно и без каких-либо условий освобождены. Все политически мотивированные обвинения должны быть сняты. Все, кто вынуждены были уехать из страны, должны иметь возможность вернуться. Все ответственные за насилие и преследование, должны быть привлечены к ответственности, – заявила министр.

Линд отметила, что белорусы имеют право выбирать своих представителей во время свободных и справедливых выборов, и пообещала поддерживать белорусский народ.


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