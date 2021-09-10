закрыть
10 сентября 2021, пятница, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Турции обнаружено поселение возрастом 7500 лет

  • 10.09.2021, 17:42
  • 2,130
В Турции обнаружено поселение возрастом 7500 лет

Найденные в провинции Кахраманмараш на юге страны руины относятся к дошумерской цивилизации.

Раскопки ведутся на кургане Домузтепе в районе Тюркоглу. Как рассказали археологи, в этом году им удалось обнаружить сооружения, относящиеся к дошумерской эпохе. Напомним, что именно с шумерами традиционно связывается возникновение цивилизации, появление письменности и первых государств Древней Месопотамии. Происхождение шумеров до сих пор вызывает споры среди ученых, пишет «Вокруг света».

Археологи исследовали территорию площадью 20 квадратных метров и обнаружили несколько построек, а также бункер диаметром около трех метров. По мнению специалистов, поселение было основано около 7500 лет. Уже в это время племя, предшествовавшее появлению на этих территориях шумеров, вело оседлый образ жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников
Пора домой
Пора домой Ирина Халип
Забастовка — всегда в моде
Забастовка — всегда в моде Телеграм-канал «Баста!»