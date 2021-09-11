«Путин назвал Лукашенко лжецом» 16 11.09.2021, 8:44

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Диктатор не получил ничего и, видимо, что-то потерял.

В Москве произошло «ничего», которое зафиксировали танцем. Точнее пресс-конференцией. Это плохая новость для Александр Лукашенко. И это вписывается в долгосрочный тренд, пишет автор аналитического телеграм-канала «Политонеология»:

«Я все время считал, что Путин не поддерживает Лукашенко по-настоящему. Считаю так и теперь. Простите, но ведь, то ли в пылу раздражения, то ли подготовленным пассажем Путин назвал Лукашенко «лжецом». Да, на протокольном языке это звучит как «мастер хлестких выражений» – такое нынче индейское имя у АГЛ. Однако смысл считывается однозначный. Путин сказал, что не верит Лукашенко, и попросил не ассоциировать себя с пропагандистской болтовней, криво написанной парализованными престидижитаторами для внутреннего белорусского рынка.

От дискурса под кодовым названием «гибридная война» Владимир Владимирович дистанцировался, что вполне закономерно. Да, на данный момент у меня есть ощущение, что разрядка с теми же США, на которую был шанс после и по причине переговоров в Женеве, подглохла. Однако у тяжеловесных процессов в международных отношениях есть, по крайней мере, инерция. На данный момент никто на Западе не планирует «замыливать» белорусский вопрос… Лукашенко нельзя позволить расслабиться – совсем разойдется. «Игра с нулевой суммой». Переговоры для него – признак слабости. Он испытал это чувство, когда поехал в СИЗО КГБ, отчаянно не понимая, что делать. Его пинали, ведь нельзя запугать людей, которые сами готовы отдать свободу.

Лукашенко не получил ничего и, видимо, что-то потерял».

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