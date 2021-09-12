Под Киевом нашли мертвым судью, который рассматривал дело Павла Шеремета 1 12.09.2021, 14:02

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Причины будет выяснять экспертиза.

В селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы 53-летнего Виталия Писанца, сообщает nv.ua.

Информацию подтвердили в областной полиции.

«Полиция Киевской области подтверждает факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района», — говорится в сообщении.

Тело судьи обнаружили 11 сентября. В полиции обнародовали фото с места события.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии УНИАН подтвердила, что судья Писанец был найден мертвым.

«Действительно, он погиб», — отметила она.

По словам Прянишниковой, причины смерти судьи будет определять экспертиза.

Делом сейчас занимается Госбюро расследований.

Как пишет Оbozrevatel, судья накануне отдыхал под Киевом со следователем Соломенского райотдела полиции Евгением Хоменко и адвокатом в доме Петра Онопенко, брата экс-главы Верховного суда Василия Онопенко.

По одной из версий, Писанцу стало плохо, он упал и умер. По другой — между мужчинами произошел конфликт. Судья якобы ударил Хоменко, а потом сам споткнулся о вазу и упал. Товарищи оказывали ему помощь, но спасти не смогли. Поняв, что он умер, они вызвали скорую помощь.

Что известно о Виталии Писанце

Согласно данным сайта Чесно, с 1998 до 2011 года Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м он был назначен председателем этого суда.

В июле 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его «профессиональная деятельность».

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева. Во время своей работы в Печерском суде Писанец в частности был следственным судьей по делу об убийстве Павла Шеремета и рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения для подозреваемых по делу.

Адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко заявляли отвод судьи, но суд отклонил их заявления.

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