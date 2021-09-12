Ученые узнали, как появилась загадочная рукопись о Христе 12.09.2021, 18:59

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Кто на самом деле написал одно из самых популярных богословских произведений Средневековья.

Одно из основных произведений знаменитого средневекового богослова, монаха-доминиканца Генриха Сузо «Книжица любви» на самом деле ему не принадлежало, считают ученые. Это выяснилось в результате изучения рукописи XIV века, которая случайно попала в Россию в середине XIX столетия. Детальный анализ латинского текста, написанного уже после смерти религиозного писателя, показал, что он послужил первоисточником для перевода немецкой «Книжицы любви», которая ранее приписывалась Сузо. Следовательно, он никак не мог ее написать. Открытие российских ученых особенно важно, поскольку «Книжица любви» считалась одним из основных произведений Сузо, пишут «Известия».

С латинского на немецкий

Старший научный сотрудник сектора истории западной философии Института философии РАН Михаил Хорьков установил, что сочинение, приписываемое знаменитому немецкому религиозному писателю Средневековья, монаху-доминиканцу Генриху Сузо, — «Книжица любви», — на самом деле не было им написано.

Такой неожиданный вывод ученый сделал в результате изучения рукописи Libellus caritatis (лат. «Книжица любви»), которая до последнего времени не была известна ученым. Только недавно ее удалось идентифицировать в рукописном собрании Российской государственной библиотеки. Проведенные Михаилом Хорьковым анализ и сравнение двух вариантов сочинения показали, что латинский манускрипт послужил первоисточником для немецкого перевода, а не наоборот. При этом состояние рукописи и другие косвенные признаки говорят о том, что она была написана не ранее конца XIV столетия, уже после смерти немецкого богослова.

— Канонический корпус сочинений Генриха Сузо состоит всего из семи произведений на немецком и одном на латыни. Ранее в него включали также и «Книжицу любви», хотя ее издатель, публикуя эту работу в 1907 году, не был до конца уверен в авторстве Сузо. Теперь эти сомнения подтвердились, — отметил Михаил Хорьков.

Как рассказал ученый, любовь, о которой идет речь в книге, — это возвышенная божественная любовь. Этим же термином в Средневековье называли утонченную любовь благородных рыцарей к прекрасным дамам. Текст представляет собой разговор души с Богом, во время которого душа созерцает и пытается постичь страдания Христа. Язык, которым написано произведение, — один из лучших образцов литературы того времени. Написанная емко и выразительно, «Книжица любви» объединяет в себе признаки художественного, религиозного и философского произведения.

Древние артефакты

Рукопись Libellus caritatis была обнаружена в хранилище Российской государственной библиотеки случайно. Вместе с другими артефактами она входила в коллекцию Авраама Норова, который в середине XIX века занимал пост министра просвещения Российской империи. Чиновник несколько раз ездил в Европу, где на аукционах покупал ценные документы. В тот период в Германии было закрыто большое количество монастырских библиотек, часть содержимого которых попала на свободный рынок. Благодаря великолепному вкусу и большим деньгам Норов собрал изысканную коллекцию, в которой нашлось место и манускрипту сочинения, приписываемого Генриху Сузо.

Сравнительный анализ текста «Книжицы любви» на немецком и латыни выявил множество языковых особенностей, которые можно объяснить только тем, что автор немецкой версии старался наиболее полно передать смысл латинского первоисточника. В немецком варианте очень часто тщательно воспроизводятся грамматические, синтаксические и семантические структуры, характерные для латинского языка.

Например, содержащееся в латинской версии слово «философия» (philosophia) в немецкой версии заменено на слово «искусство» (kunst). Учитывая, что в Средние века философию изучали на факультетах искусств, такой перевод с латыни выглядит логичным. А вот дословный обратный перевод на латынь будет ошибкой, потому что в этом языке эквивалентом термина «искусство» является ars, а не philosophia.

Сегодня научный мир пришел к пониманию, что так называемые второстепенные рукописи, написанные не наиболее авторитетными авторами, могут также косвенно сообщить о них что-то очень важное, отметил Михаил Хорьков. Например, показать более ранние варианты их главных текстов. Хотя теперь стало окончательно ясно, что «Книжица любви» не принадлежит перу Генриха Сузо, немецкая и латинская рукописи, несомненно, содержат извлечения из его более ранних текстов. Это делает эти документы ценными источниками информации, по которым можно судить, как воспринимались работы Сузо в конце XIV века, сказал ученый.

— Сочинения Сузо — это абсолютные бестселлеры позднего Средневековья, которые были распространены повсеместно. Превосходил их по популярности только трактат Фомы Кейпинского «О подражании Христу» — по статистике, самая популярная книга в христианской литературе после Библии, — объяснил Михаил Хорьков.

По оценкам ученого, значение работ Генриха Сузо, его учителя Майстера Экхарта и других религиозных писателей для XIV века было не меньшим, чем значение сочинений Лютера для XVI столетия и последующей эпохи Реформации. Эти авторы фактически создали новый язык, который, оставаясь религиозным, кардинально отличался от старого. Этот язык, в свою очередь, в значительной степени повлиял на сознание человека Нового времени.

Просто мистика

Генрих Сузо — выдающийся немецкий богослов XIV века, который был почитаем даже Фомой Кемпийским, предполагаемым автором популярного трактата «О подражании Христу», сказал историк искусства и научный сотрудник библиотеки Тургенева Олег Грознов.

— Язык этого автора обладает выдающимися литературными качествами, скажем, богатой метафорикой, за что Сузо прозвали «миннезингером Любви Божьей», — отметил эксперт.

По его словам, Сузо жил во времена расцвета мистических учений, отсветы которых ощущались как в византийской иконописи, так и в западноевропейских миниатюрах, фресках и алтарных образах. Для лучшего понимания этих произведений необходимо знакомство по меньшей мере с основными трудами теологов того времени. Среди них важное место занимают и книги Генриха Сузо. А также работы, созданные под влиянием его учения, такие, как «Книжица любви», считает искусствовед.

— Открытие ученых Института философии интересно тем, что «Книжица любви» считалась одним из основных произведений Сузо, а теперь выясняется, что это не так. Возможно, автором рукописи был кто-то из его окружения или учеников, — предположил директор Центра изучения религий и заведующий кафедрой истории религии РГГУ Николай Шабуров.

Он пояснил, что работы Генриха Сузо представляют интерес для специалистов, изучающих средневековую культуру. Автора относят к движению, которое историки называют «рейнской мистикой». Самые известные представители этого направления — Майстер Экхарт и Иоганн Таулер. Они были представителями католической церкви, испытавшими сильное влияние неоплатонизма. Их взгляды порой балансировали на грани допустимого официальной церковью. Майстера Экхарта долго обвиняли в ереси.

В работах Сузо речь идет, во-первых, о мистическом познании божества, а, во-вторых, о не вполне ортодоксальных представлениях о Боге, в котором выделялось личностное начало. Монах говорил об особых отношениях между Богом и человеком, вплоть до такой смелой мысли, что Бог может страдать, а человек своими действиями может облегчить его страдания, заключил Николай Шабуров.

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