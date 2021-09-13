Врачи рассказали, как штамм коронавируса «Дельта» проявляет себя уже в первый день заражения 13.09.2021, 9:43

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фото: adobestock

Специфические симптомы возникают очень быстро.

Известный медик-инфекционист Виктор Петров рассказал о первых симптомах штамма коронавируса Дельта. По его словам, этот вариант COVID начинает проявлять себя уже в первый день после того, как человек им заразился, сообщает cursorinfo.co.il.

По его словам, у пациентов с Дельтой часто наблюдаются проблемы с ЖКТ, среди которых рвота и диарея. Кроме того, у пациентов наблюдаются болезненные ощущения на коже, проблемы со слухом.

Отметим, что американские ученые из центра по контролю и профилактике заболеваний рассказали о том, насколько опасен штамм коронавируса Дельта для детей. Отметим, что медики уже давно утверждают, что этот вариант более заразный, а также чаще вызывает тяжелое течение болезни.

Было опубликовано исследование о тяжести симптомов. Так, количество детей, которым понадобилось лечение в палатах интенсивной терапии, в последние месяцы составило 20 процентов. Ученые выделили группу риска – это дети в возрасте до 4 лет. Так, они почти в 10 раз чаще попадали в больницу в последние два месяца.

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