Крушение самолета L-410 под Иркутском: появились две версии 13.09.2021, 11:47

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Фото: Следственный комитет РФ

Дело передали в Главное следственное управление РФ.

Следственный комитет Иркутской области назвал главными версиями причин крушения самолета L-410 ошибку пилотирования при маневрировании перед посадкой и отказ техники. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело о катастрофе расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК).

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, дело передали в Главное следственное управление «для наиболее полного расследования».

На месте крушения нашли черные ящики. В аэропорту Иркутска они изъяли полетные документы, образцы топлива и технических жидкостей для экспертизы. Допрашивают лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета.

12 сентября самолет авиакомпании «Аэросервис» совершил аварийную посадку по пути из Иркутска в село Казачинское. Он сел в густом тумане в труднодоступной местности в четырех километрах от места назначения. Погиб один из пилотов и трое пассажиров, остальные получили травмы. Всего на борту были 14 пассажиров и два члена экипажа. Троих пострадавших со сложными переломами доставили в Иркутск для лечения.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 15 сентября днем траура.

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