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Бизнесмен Александр Кнырович уехал из Беларуси

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  • 14.09.2021, 10:14
  • 9,484
Бизнесмен Александр Кнырович уехал из Беларуси
Александр Кнырович
Фото: tut.by

Он заявил, что не может идти на компромиссы с собой.

Вышедший на свободу бизнесмен Александр Кнырович уехал из Беларуси. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке»:

— Один мой знакомый, белорусский предприниматель, на днях сказал мне: «я живу засунув чувство собственного достоинства себе в …». Я так не смогу. Я просто не смогу себя уговорить. Поэтому — я уехал. Очень надеюсь, что не навсегда… Все таки я очень люблю свой город и горжусь подавляющим большинством людей его окружающих. Держитесь, дорогие мои герои!

Напомним, бизнесмен Кнырович был осужден шесть лет колонии за якобы дачу взятки и уклонение от уплаты налогов. Примечательно, что он был арестован после публичной критики власти.

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