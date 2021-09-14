В Минске машинисту башенного крана стало плохо на высоте 40 метров

В Минске машинисту башенного крана стало плохо на высоте 40 метров4
- 14.09.2021, 14:23
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ЧП еще раз подтвердило, что оставаться дома — лучший выход, чтобы сохранить здоровье и жизнь.
Несчастный случай произошел сегодня утром на строительной площадке по адресу проспект Победителей, 63Б в Минске, сообщает «Наша Нива».
Во время работы на высоте около 40 м на башенном кране машинисту стало плохо и он не мог спуститься самостоятельно, сообщает 112.by
Его спустили при помощи альпинистского оборудования и снаряжения.
Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован с предполагаемым диагнозом: почечная колика.
Напомним, что в Беларуси объявлено предзабастовочное состояние.
Лидеры белорусского рабочего движения не раз заявляли о том, что начать забастовку остаться дома — лучший выход для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь в тех условиях, которые созданы властью на предприятиях.