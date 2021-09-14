Кулеба: Украине надо быть как Израиль – становиться гибким военным государством

Кулеба: Украине надо быть как Израиль – становиться гибким военным государством5
- 14.09.2021, 18:49
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Украина пришла к пониманию, что может рассчитывать только на себя.
Украине нужно полагаться на себя в защите своих интересов, после ряда горьких уроков в Киеве не верят обещаниям. Об этом в интервью The Independent, опубликованном 13 сентября, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, "обстоятельства не оставляют выбора" Украине. "Армия, дипломатия и украинский народ – вот что нам нужно, чтобы выжить", отметил Кулеба.
По мнению главы МИД Украины, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украине нужно научиться становиться гибким военным государством – таким, как Израиль.
Украина пришла к пониманию, что может рассчитывать только на себя, подчеркнул Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия пытается "окружить" Украину – атакует идею государственности с помощью пропаганды, фейковых новостей и странных исторических очерков президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Москва еще и проводит военные учения "Запад 2021" с Беларусью, в связи с этим растет риск на украинско-белорусской границе протяженностью 1 тыс. км, добавил Кулеба.