Белорусский судья в Лиге чемпионов назначил четыре пенальти за один тайм
- 14.09.2021, 21:09
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Это произошло в игре между «Севильей» и «Зальцбургом».
В первом матче матча группового этапа Лиги чемпионов между испанской «Севильей» и австрийским «Зальцбургом» было назначено сразу четыре пенальти.
Три из них били австрийцы, но сумели реализовать только один. Сначала на 13-й минуте не забил Карим Адейеми. На 21-й минуте смог переиграть голкипера Лука Сучич, но на 37-й минуте не смог этого сделать во второй раз.
«Севилья» сравняла счет на 42-й минуте благодаря точному удару с 11-метровой отметки Ивана Ракитича.
После первого тайма счет 1:1. Встреча проходит в Севилье, главным арбитром является белорус Алексей Кульбаков.