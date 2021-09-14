Белорусский судья в Лиге чемпионов назначил четыре пенальти за один тайм 14.09.2021, 21:09

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Алексей Кульбаков

Фото: AFP 2018 / GUENTER SCHIFFMANN

Это произошло в игре между «Севильей» и «Зальцбургом».

В первом матче матча группового этапа Лиги чемпионов между испанской «Севильей» и австрийским «Зальцбургом» было назначено сразу четыре пенальти.

Три из них били австрийцы, но сумели реализовать только один. Сначала на 13-й минуте не забил Карим Адейеми. На 21-й минуте смог переиграть голкипера Лука Сучич, но на 37-й минуте не смог этого сделать во второй раз.

«Севилья» сравняла счет на 42-й минуте благодаря точному удару с 11-метровой отметки Ивана Ракитича.

После первого тайма счет 1:1. Встреча проходит в Севилье, главным арбитром является белорус Алексей Кульбаков.

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