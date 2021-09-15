В Турции раскопали статую римского императора 15.09.2021, 11:17

Фото: hurriyetdailynews.com

Место, где были обнаружены фрагменты статуи, — это старинное здание парламента.

Археологические раскопки в древнем городе Алабанда в западной турецкой провинции Айдын позволили найти фрагменты статуи римского императора Публия Элия Траяна Адриана, пишет «Новое время».

Считается, что статуе 1900 лет. Археологи полагают, что статуя Адриана была изготовлена где-то в другом месте, а в Айдын ее привезли около 120 года нашей эры.

Раскопки в Алабанде, которая расположена на площади 500 гектаров в районе Чине и считается одним из крупнейших древних городов Анатолии, возглавляет Али Ялчин, профессор кафедры Университета Тавукчу Эрзурум Ататюрк.

Фрагменты мраморной статуи римского императора Адриана были найдены в разных местах во время продолжающихся раскопок в здании античного городского совета.

Продолжаются работы по поиску других частей мраморной статуи. Артефакт высотой 2,5 метра будет доставлен в археологический музей Айдына после завершения работ.

«Место, где были обнаружены фрагменты статуи, — это старинное здание парламента. Это одно из крупнейших зданий парламента в Анатолии. Мы заботимся об экспонировании артефактов на месте находки. Вскоре мы, вероятно, увидим здесь много посетителей благодаря этой статуе, потому что она очень редкая», — сказал директор по культуре и туризму провинции Айдын Умут Тунчер.

Император Адриан правил со 117 по 138 годы нашей эры. Трибунскую власть он получал 22 раза, а императором был провозглашен два раза: в 117 и 135 годах. Кроме того, он трижды был консулом. В историю Адриан вошел как «третий из пяти хороших императоров».

Адриан был одним из императоров Римской империи, который часто посещал провинции. Ученые считают, что статую могли привезти в Айдын именно в честь визита в город самого императора. В подобных случаях рядом со статуей устанавливали камень с памятной надписью, но этот барельеф пока не найден.

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