Эксперт: Режим Лукашенко не состоятелен и в военном смысле 3 15.09.2021, 15:12

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Павел Фельгенгауэр

Диктатор теперь откровенно слаб.

Поскольку учения «Запад» традиционно проводятся совместно с Беларусью, то бывало раньше, что Путин вместе Лукашенко совместно закрывали ученья на одном полигоне, но не в этот раз, пишет обозреватель «Новой газеты», военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Лукашенко вместе с замминистра обороны генералом Юнус-Беком Евкуровым наблюдал за совместным показательным учебным боем белорусских и российских военных на полигоне «Обуз-Лесновский», недалеко от Барановичей в западной Беларуси в тысяче с лишним километров от Мулина.

Режим Лукашенко всегда опирался на МВД и КГБ, а армию и военные расходы последовательно сокращал.

Призывная белорусская армия мирного времени очень маленькая: 16 500 человек, всего две полноценные механизированные бригады и еще две сокращенные (кадрированные). В составе сил спецопераций 6000 человек и три бригады: десантная, десантно-штурмовая и спецназ.

Оборона Беларуси строится на мобилизационно-милиционном принципе: меленькую призывную армию мирного времени должны усилить более 300 000 подготовленных резервистов, из них 120 000 — ополченцы территориальной обороны. Так дешевле выходит.

Но теперь проводить сколько-нибудь существенную мобилизацию Лукашенко опасно — это означает раздавать оружие народу, где по меньшей мере половина ненавидит диктатора.

Режим Лукашенко теперь откровенно слаб, несостоятелен финансово, экономически, политически, в военном смысле и все меньше всерьез кому-либо интересен.

Беларусь унаследовала советскую мобилизационную систему вместе с вооружениями и со встроенными слабостями.

А в РФ за более чем 10 лет реформ создано совсем другое регулярное войско — самое большое в Европе — способное быстро начинать и воевать в конфликтах любого уровня практически без резервистов. В армии более 130 заранее сформированных и боеготовых тактических батальонных групп.

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