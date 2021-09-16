Валютный краник для режима закрывается 16.09.2021, 8:15

Пришло время возвращать одолженное.

Эксперты проекта «Нашы грошы» сравнили получаемые Беларусью деньги от России с прошлыми годами.

Так, в 2015 году Беларусь взяла в долг у России 1,57 млрд долларов, в 2017-м – 2,11 млрд, а в 2018-м – 1,08 млрд. Только в 2019 году Беларусь взяла долгов России и ЕФСР больше (979 млн долларов), чем взяли (730 млн) у них кредитов.

«Но все быстро вернулось на круги своя, и в 2020 и 2021 мы вновь стабильно больше берем у России и ЕФСР взаймы, чем отдаем», — отмечают эксперты.

Однако, по их словам, «уже очень скоро эта азартная охота за кредитами нам аукнется». Так, если в 2015 году совокупные платежи по кредитам, пришедшим со стороны России и ЕФСР, составляли 653 млн долларов, то в 2020-м — уже 1,086 млрд.

В 2021 году с учетом обещанных 640 млн долларов Минск в целом получит от Кремля около 1,404 млрд долларов. При этом Беларусь уже выплатила в этом году России и ее Евразийскому фонду стабилизации и развития 689 млн долларов. То есть, около половины денег, одолженных году у России, ушли в зачет старых долгов.

«Россия постепенно валютный краник прикрывает, и пришло время возвращать одолженное. Сравнивая кредитные отношения последних годов с нынешней ситуацией, можно с уверенностью сказать, что Кремль не то чтобы пожадничал, но уже точно не расщедрился», — отмечают эксперты.

По их мнению, «кредитные аппетиты Беларуси стабильно высокие, а вот возможностей получить займы становится все меньше». Да и страна берет больше, чем отдает.

«Россия остается основным кредитором и Беларусь попадает во все большую от нее зависимость. При этом выделяет деньги Москва все более осторожно», — заявляют экономисты.

По их словам, «с учетом того, что впереди маячат все более жесткие международные санкции, такая ситуация сулит серьезные проблемы».

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