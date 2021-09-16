Десятки человек из окружения Путина слегли с COVID-19

Десятки человек из окружения Путина слегли с COVID-1926
- 16.09.2021, 10:09
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Глава Кремля находится на самоизоляции.
Глава Кремля Владимир Путин рассказал, что в его окружении заболели коронавирусной инфекцией несколько десятков человек. Об этом он сообщил на саммите ОДКБ.
— Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции, — обратился Путин к участникам саммита.
Путин принимает участие в заседании лидеров стран ОДКБ в режиме видеоконференции.
О том, что он уходит на самоизоляцию, Путин рассказал 14 сентября.