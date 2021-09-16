«Мы вернемся на сектор только после смены власти»: фанаты в Беларуси бастуют уже больше года 1 16.09.2021, 12:34

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От бойкота никто отказываться не собирается.

В начале сезона-2020 некоторые движения фанатов в Беларуси объявили о бойкоте матчей из-за пандемии коронавируса. Со спадом заболеваемости некоторые активные болельщики вернулись на стадионы. Правда, ненадолго. Первые туры после так называемых президентских выборов-2020 по велению АБФФ прошли без зрителей. Примерно тогда же стало известно о гибели нескольких фанатов.

Параллельно в госСМИ постоянно мелькала информация о том, что ультрас принимают активное участие в акциях протеста. Все перечисленные события побудили практически всех фан-движи страны вновь объявить о бойкоте – теперь уже по причинам фальсификации выборов и жестокости силовиков, пишет «Трибуна».

– От бойкота отказывается не собираемся. Толк обязательно будет, просто сейчас его плоды не заметны. Мы вернемся на сектор только после смены власти в стране, – рассказал один из фанатов.

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