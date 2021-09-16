В Борисовском районе критическая ситуация из-за COVID-19

В Борисовском районе критическая ситуация из-за COVID-191
- 16.09.2021, 20:07
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Главврач Борисовской ЦРБ заявила о рекордном росте заболеваемости.
Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Борисовском районе настолько резко ухудшилась, что об этом стали говорить вслух. По словам главного врача УЗ «Борисовская ЦРБ» Елены Лысковец, уже сейчас в больнице нет ни одной свободной кислородной точки. Если 10 августа на территории Борисова и района было зарегистрировано 455 заболевших, то теперь их количество увеличилось вдвое: по данным на 14 сентября числился 931 заболевший. Из них в стационаре находилось 255 человек, и все 110 кислородных точек заняты.
— Заболевание значительно «помолодело». Если в первую волну заболевали и чаще попадали в больницы возрастные люди 60+, то сейчас средний возраст заболевших — 36-60 лет. И инфекция протекает достаточно тяжело: массивные пневмонии с большим процентом поражения легких, часто пациенты, причем молодые, отправляются на ИВЛ или на кислородную поддержку, — рассказала Елена Лысковец.