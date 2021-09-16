Дмитрий Гордон: У Лукашенко плохо со здоровьем, возможно, не без воздействия «друзей» 11 16.09.2021, 22:54

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ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Видно невооруженным глазом, что самозванец сдает.

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что у белорусского узурпатора Лукашенко прослеживаются проблемы со здоровьем. По мнению журналиста, к этому могут быть причастны его российские «друзья».

Как рассказал в эфире программы «Время Голованова» на телеканале «Украина 24» журналист, он уже некоторое время наблюдает за самозванцем и пришел к выводу, что у того «плохо со здоровьем». При этом Гордон отметил, что ухудшиться самочувствие Лукашенко могло именно из-за некоего влияния на него его «друзей» из России.

«Мы все знаем, как они могут испортить здоровье. Об этом весь мир знает. Вы думаете, Путину нужен Лукашенко? Нет», – сказал журналист.

«Видно невооруженным глазом, что он сдает. Он стал тяжело ходить, у него нездоровый румянец, что говорит о повышенном давлении. Там есть целый ряд вопросов – теоретически и то, о чем я сказал», – добавил Гордон.

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