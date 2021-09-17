В Белом доме призвали не беспокоиться из-за частого кашля Байдена
- 17.09.2021, 8:37
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки разъяснила ситуацию.
В Белом доме призвали не беспокоиться из-за частых приступов кашля у президента США Джо Байдена, сообщает nv.ua.
Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байдена регулярно осматривает врач.
«Это не повод для беспокойства», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
По словам Псаки, есть много причин для кашля, в частности, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.
Она добавила, что Байдена во всех поездках сопровождает врач, который регулярно его проверяет.
На вопрос о том, когда Байден планирует пройти полный медосмотр, она ответила «скоро» и пообещала сообщить журналистам о результатах.
Журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание, что во время выступления в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома президент США неоднократно подкашливал и прерывал свою речь.