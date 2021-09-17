В Белом доме призвали не беспокоиться из-за частого кашля Байдена 17.09.2021, 8:37

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ДЖО БАЙДЕН

фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки разъяснила ситуацию.

В Белом доме призвали не беспокоиться из-за частых приступов кашля у президента США Джо Байдена, сообщает nv.ua.

Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байдена регулярно осматривает врач.

«Это не повод для беспокойства», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Псаки, есть много причин для кашля, в частности, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

Она добавила, что Байдена во всех поездках сопровождает врач, который регулярно его проверяет.

На вопрос о том, когда Байден планирует пройти полный медосмотр, она ответила «скоро» и пообещала сообщить журналистам о результатах.

Журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание, что во время выступления в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома президент США неоднократно подкашливал и прерывал свою речь.

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