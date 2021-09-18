закрыть
18 сентября 2021, суббота, 14:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус в Беларуси: люди ждут скорую по девять часов

4
  • 18.09.2021, 12:19
  • 4,736
Коронавирус в Беларуси: люди ждут скорую по девять часов

Врачей не просто не хватает, они работают на износ.

Даже по официальным данным чиновников из Минздрава, накануне в Беларуси был побит рекорд по числу новых случаев коронавируса.

Независимые СМИ уже писали о том, что в больницах нет мест, как нет и свободных кислородных точек, а врачей не просто не хватает — они работают на износ.

Читатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» из Минска написал нам о том, что вчера вызвал скорую помощь и ждал ее почти целый день.

«Информация по ковиду в Минске: вызвали скорую, скорая приехала спустя 9 часов».

На фоне этого особенно цинично выглядят попытки прикорытников согнать людей на бутафорский «праздник» 17 сентября. Ждем новую вспышку?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип
Всего один месяц
Всего один месяц Наталья Радина