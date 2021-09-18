Коронавирус в Беларуси: люди ждут скорую по девять часов 4 18.09.2021, 12:19

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Врачей не просто не хватает, они работают на износ.

Даже по официальным данным чиновников из Минздрава, накануне в Беларуси был побит рекорд по числу новых случаев коронавируса.

Независимые СМИ уже писали о том, что в больницах нет мест, как нет и свободных кислородных точек, а врачей не просто не хватает — они работают на износ.

Читатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» из Минска написал нам о том, что вчера вызвал скорую помощь и ждал ее почти целый день.

«Информация по ковиду в Минске: вызвали скорую, скорая приехала спустя 9 часов».

На фоне этого особенно цинично выглядят попытки прикорытников согнать людей на бутафорский «праздник» 17 сентября. Ждем новую вспышку?

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