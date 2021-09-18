Какие дешевые земельные участки вокруг Минска можно купить без аукциона 18.09.2021, 22:32

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Фото: onliner.by

За 550$ можно купить земельный надел в 30 километрах от МКАД.

На последнем аукционе по продаже земельных участков в Минском районе цена на некоторые лоты увеличилась в 7,5 раз. Realt.by посмотрел, что можно из участков купить сейчас вокруг столицы без увеличения цены, и что из себя представляют эти наделы. Журналисты выбрали топ самых дешевых вариантов. Правда, все они находятся в садовых товариществах, поэтому зарегистрироваться там нельзя.

Самый дешевый земельный участок продается в 1,5 километрах от деревни Равнополье в садоводческом товариществе «Восход-3». Продавец указал неверные координаты своего участка, поэтому мы не можем указать его точное местонахождение в этом СТ.

Садоводческое товарищество находится в Пуховичском направлении в 36 км от МКАД. Автор объявления утверждает, что до железнодорожной станции «Равнополье» 1,5 километра. Лот разбит на два земельных участка, которые продаются вместе. Первый участок 4,31 сотки для садоводства в СТ. Находится в частной собственности. Продавец утверждает, что земля на участке ровная, но не ухоженная и не огороженная. Однако по фото видно, что земля находится под уклоном от дороги. На участке имеется фундамент размеров 5×6, стоит сарай.

Второй земельный участок 3,72 сотки (для огорода), также в частной собственности. Из коммуникаций: свет (столб рядом), вода (сезонная). Хорошие подъездные пути: асфальт и гравийная дорога. Рядом с участком густой лес.

Автор заверяет, что в весенне-летний период постоянно курсирует маршрутное такси, которые доставляют дачников до ст.м. «Могилевская». До ж/д станции «Равнополье» 15−20 минут пешком. В деревне Равнополье есть магазин продовольственных и промышленных товаров, рядом строительный магазин.

Площадь участков — 4,31 и 3,72 сотки;

Стоимость (в том числе начальная цена не завершенного строительством капитального строения) — Br 1 374;

Координаты участка: 53.618 981, 27.796 144;

Расстояние до МКАД: 36,6 км.

СТ «Коммунар»

Участок чуть большей площади продается в садоводческом товариществе «Коммунар» Минского района (Мядельское направление). Площадь надела — 7,29 соток. Расположен участок прямо перед лесом. Как сообщает продавец, земля на участке не ровная, но очень удобная для ландшафтного дизайна.

На территории СТ есть небольшой пруд. Товарищество с трех сторон окружено лесом. Какие-либо коммуникации на участке отсутствуют. Зато присутствует кирпичный фундамент и цокольный этаж, где должен был появиться полноценный дом, а также небольшой сарай.

Площадь участка — 7,29 соток;

Стоимость земельного участка (в том числе начальная цена не завершенного строительством капитального строения) — Br 4 994;

Координаты участка: 54.159 572, 27.524 340;

Расстояние до МКАД: 25,2 км.

СТ «Колосок-2»

В 37,5 километрах от МКАД в Молодечненском направлении, в садоводческом товариществе «Колосок-2» продается земельный участок площадью 10,66 соток. Надел имеет прямоугольную форму с ровной землей. По периметру установлены колышки.

Коммуникации: электричество — столб электропередач рядом, вода — по улице. На территории садового товарищества есть общая скважина, которая работает круглогодично. Газ возят в соседнюю деревню и при желании можно подвести трубу.

На участке находится гараж и деревянная постройка. В СТ приезжает автолавка. Рядом 2-я кольцевая. Из Минска курсирует маршрутка. До ближайшей деревни Костюки 800 м. До аг. Петришки 9 км, там же находится ж/д станция «Радошковичи».

Площадь участка — 10,66 соток;

Стоимость земельного участка (в том числе начальная цена не завершенного строительством капитального строения) — Br 5 746;

Координаты участка: 54.62 672, 27.108 008;

Расстояние до МКАД: 37,5 км.

СТ «Заречный -05»

Небольшой участок продается в садоводческом товариществе «Заречный-05». Расположен в 25 километрах от МКАД в Пуховичском направлении. Участок имеет прямоугольную форму с ровной землей. Площадь надела — 6,5 соток.

Из коммуникаций присутствует электричество и сезонная вода. Неподалеку от участка расположен пруд. Продавец утверждает, что там водятся золотые рыбки.

Если судить по фото, то участок обнесен забором из сетки-рабицы. Внутри стоит лишь теплица.

Площадь участка — 6,5 соток;

Стоимость земельного участка (в том числе начальная цена не завершенного строительством капитального строения) — Br 6 245;

Координаты участка: 53.648 565, 27.896 694;

Расстояние до МКАД: 31,8 км.

СТ «Коммунар»

Еще один участок в садоводческом товариществе «Коммунар» Минского района (Мядельское направление). Площадь участка — 6 соток. Находится в частной собственности, на наделе отсутствуют какие-либо постройки.

К сожалению, нельзя определить форму участка, так как вся земля по кадастру принадлежит СТ. По фото видно, что участок находится на склоне от леса в сторону дороги и другого леса. Земля давно не обслуживалась и заросла густой травой и кустарником. Есть возможность подключения электричества. Вода сезонная.

Вокруг СТ лес, недалеко озеро Юзуфово и река Вяча. Хорошие подъездные пути.

Площадь участка — 6 соток;

Стоимость земельного участка (в том числе начальная цена не завершенного строительством капитального строения) — Br 6 231;

Координаты участка: 54.159 928, 27.523 710;

Расстояние до МКАД: 25,2 км.

СТ «Лаванда лесная»

Относительно крупный участок площадью 10,1 соток продается в садоводческом товариществе «Лаванда лесная» Радошковичского сельсовета Минской области. От МКАД до участка 41,4 километра в Молодечненском направлении.

Земельный участок относительно ровный, но сильно зарос деревьями и кустарниками. Участок огорожен забором из сетки-рабицы. Есть сезонный водопровод и электричество на столбе на участке. На участке имеется времянка (киоск) для хранения хозинвентаря. Рядом все участки эксплуатируются.

СТ окружено с двух сторон лесом, с третьей полем.

Площадь участка — 10,1 соток;

Стоимость земельного участка (в том числе начальная цена не завершенного строительством капитального строения) — Br 7 103;

Координаты участка: 54.159 928, 27.523 710;

Расстояние до МКАД: 41,4 км.

СТ «Родник»

Завершает подборку дешевых наделов земельный участок в садоводческом товариществе «Родник», недалеко от деревни Шаповалы. Площадь участка 6,08 соток. Расположен участок в 31,7 километрах от МКАД в Молодечненском направлении.

Участок прямоугольной формы, ровный, расположен на возвышенности. В частной собственности. Коммуникации: вода — сезонная на участке, есть электричество. На участке: небольшой летний домик, хоз. постройка, плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, алыча, крыжовник). Рядом лес.

На территории садового товарищества работает магазин. Из Минска курсирует маршрутка от ст.м. Пушкинская.

Площадь участка — 6,08 соток;

Стоимость земельного участка (в том числе начальная цена не завершенного строительством капитального строения) — Br 7 477;

Координаты участка: 54.49 324, 27.155 404;

Расстояние до МКАД: 31,7 км.

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