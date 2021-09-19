На «Беларуськалии» напряженная ситуация: доллары не приходят совсем 4 19.09.2021, 8:11

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Шахтеры могут вспомнить легендарный поход на Минск и показать, кто хозяин в стране.

На «Беларуськалии» по-прежнему напряженная ситуация с приемом платежей – доллары не приходят совсем, с остальными валютами пока проще. Санкции «не работают», но проблемы создают. Деньги на зарплаты находятся, однако выплаты подрядным организациям заморожены на протяжении второго месяца, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Не платят и компаниям, и ИП, которые заняты в строительном секторе. Заморожено строительство на всех промплощадках, а также возведение корпоративного дома. Пока достраивается детский сад, но он на финишной прямой. Люди, которые давно работают с «Беларуськалием» говорят о том, что такой ситуации не было с конца 90-х. Напряжение растет. Люди всерьез переживают, удастся ли им вернуть свои деньги.

Меж тем, «Яра» продолжает «давить» на руководство «Беларуськалия». На неделе с очередной инспекцией норвежцы посетили Дарасинский рудник. Стоит ли говорить, что накануне визита рудник мыли, чистили, драили. Все, как любит хунта: одна сплошная показуха и декорации, за которыми нет ничего. «Яра» это понимает, и этим вызывает особое отвращение. Ну, а реальная цель визита – в том числе поиск способов работы в условиях «неработающих» санкций.

На «Беларуськалии» главное опасение – это остановка транзита через Клайпеду. Несмотря на все усилия никаких рабочих альтернативных вариантов не разработано. По сути, ситуация пущена на самотек. Никто не знает, что будет в декабре. Однако надо понимать, что «Беларуськалий» получает деньги за поставленную продукцию с отсрочкой до полугода. Поэтому какое-то время деньги в Солигорск еще будет идти.

Пока из тех мер, до которых додумались «крепкие хозяйственники» – это разработка графика плановых ремонтных работ на рудниках. Задача – делать вид, что все идет по плану, даже если ты обделался. Еще одна «гениальная» мысль – временная приостановка колдоговора. В нем отыскали пункт о случаях непреодолимой силы, который позволяет заморозить исполнение отдельных пунктов договора.

Шахтеры, помните, что этот колдоговор выбило предыдущее поколение шахтеров во главе с легендарным Юргевичем, которые пришли в Минск прямиком из Солигорска и обеспечили для себя (и для вас) достойные условия труда. Если вы не дадите отпор сейчас, то уже совсем скоро колдоговор вообще будет выкинут в мусорку. Покажите Головатому, кто хозяин в шахте!

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