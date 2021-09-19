закрыть
19 сентября 2021, воскресенье, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Из-за мутаций коронавирус лучше передается по воздуху

  • 19.09.2021, 11:55
  • 2,440
Ученые: Из-за мутаций коронавирус лучше передается по воздуху

Вероятность заражения для людей без маски выросла в 100 раз по сравнению с «уханьским» вариантом.

Исследователи из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший SARS-CoV-2 лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.

По их данным, при альфа-варианте SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами, так как зараженные альфа-штаммом выдыхали в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен изначальный "уханьский" вариант коронавируса.

Ученые изучили 49 случаев заражения разными штаммами коронавируса и сделали вывод, что новые штаммы эволюционируют и быстрее передаются по воздуху, поэтому плохо прилегающие маски обеспечивают лишь незначительную защиту. До тех пор, пока показатели вакцинации не станут очень высокими, необходимо продолжать носить плотно прилегающие маски и респираторы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип
Всего один месяц
Всего один месяц Наталья Радина