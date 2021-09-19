Перепрошитая Россия Кирилл Мартынов, «Новая газета»

19.09.2021, 12:09

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В день «выборов» стране инсталлировали суверенный Рунет.

В ночь на 16 сентября произошло историческое для Рунета событие: крупные провайдеры начали блокировать Google Docs, ключевой инструмент работы с документами, который в России используют миллионы людей, занятых в современных бизнесах — от маркетинга до образования. Проступок Google состоял в том, что именно на этой платформе сторонники Навального опубликовали список «Умного голосования» — рекомендаций по консолидированному протестному волеизъявлению граждан.

Закона, который позволял российским властям обосновать такую блокировку, не существует в природе, но это уже никого не беспокоит: в стране де-факто введено чрезвычайное положение, направленное на цензурирование интернета от упоминаний политической деятельности Навального.

В совокупности с «рекомендациями» не использовать крупнейшие DNS-сервисы, разосланными от имени властей российским провайдерам, рост «суверенности» в Рунете выглядит по-настоящему впечатляющим. Блокировка Google Docs была акцией устрашения и одновременно демонстрацией новых возможностей Роскомнадзора по «глубокой фильтрации трафика» (DPI).

Как сказал по схожему случаю Нео, по сравнению с эпохой борьбы против Telegram трехлетней давности чиновников Роскомнадзора явно перепаяли.

Блокировка всего контента Google Docs из-за единственного документа явно идет вразрез с идеологией современного интернета, в котором корпорации предоставляют пользователям средства для удаленной совместной работы над проектами. Использовать эту особенность платформы — возможность публиковать материалы для неограниченного числа пользователей — сторонникам Навального в свою очередь пришлось после того, как Роскомнадзор закрыл доступ к их сайту на платформе веб-приложений Google appspot.com, что также потребовало использования DPI.

Над блокировками от Роскомнадзора было принято смеяться, но в вопросе массовой политики они оказываются эффективными: обычный пользователь может просто не разобраться, где в условиях веерных блокировок искать нужную информацию и как использовать возможности интернета для того, чтобы обходить такие блокировки.

Тем не менее массовый сбой в работе Google Docs мог вызывать недовольство (молодые корреспонденты «Новой» писали, что блокировка нашего основного рабочего инструмента больше всего похожа на новость о том, что школа сгорела: текст можно бы не сдавать; мы пообещали выдать им пишущие машинки, некоторое количество которых хранится в музее газеты). Как бы то ни было, в течение того же дня попытка заблокировать Google Docs была свернута — сервис в настоящий момент доступен без VPN.

Параллельно этим событиям прошло заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета с участием представителей Google и Apple. Публикация информации о российских выборах на международных сайтах была названа парламентариями во главе с печально известным Андреем Климовым «иностранным вмешательством в выборы», от американских корпораций потребовали закрыть для пользователей сенситивную для Кремля информацию об «Умном голосовании». Американские IT-гиганты в течение последних десяти лет оставались в России главным институтом свободы слова — это просто соответствовало их коммерческим интересам (такая ситуация резко контрастирует с тем, как роль этих корпораций в общественной жизни воспринимается в ЕС).

Однако теперь переговоры, которые от комиссии Совфеда вел сенатор Джабаров, генерал ФСБ, завершились успехом: Google удалил из своего магазина приложение «Навальный», Apple сделала то же самое, а также отключила в России свой аналог VPN — функцию Private Relay, позволяющую обходить блокировки Роскомнадзора при помощи операционной системы без внешних программ.

Последний момент имеет символическое значение, поскольку прежде корпорация уже сделала недоступным Private Relay для пользователей из Китая.

Если вы ждали, когда в Рунете начнется «китайский сценарий», то он стартовал. Крупнейшим компаниям слишком опасно быть на стороне пользователей в тоталитарных странах, и они лишают их части функций своих программных продуктов.

По данным The New York Times, Google пошел на удаление приложения «Навальный» из Play Market под прямыми угрозами уголовных дел в адрес своих сотрудников, находящихся в России. В этом случае государство фактически взяло представителей компании в заложники, а это значит, что Google в будущем может свести свое присутствие на российской территории к минимуму. Компания зависит от российских властей и в другом отношении: по всей России размещена инфраструктура серверов Google Global Cache, благодаря которой, в частности, пользователи могут смотреть ролики YouTube без задержек и в наилучшем качестве.

Попытка договориться с властями о компромиссе может означать для Google и Apple стремление «спасти нечто большее» — российский рынок (напомним, что с китайского Google был вынужден уйти, но пытался вернуться). В этом смысле потеря конкретного приложения не так страшна, потому что у пользователей были другие возможности получать интересующую их информацию.

Но прецедент создан, и американские корпорации, начав кормить крокодила с руки, кажется, постепенно дадут ему сожрать себя целиком. 18 сентября, на второй день голосования на выборах, команда Навального опубликовала письмо Google, в котором компания требует удалить с их сервисов документы «Умного голосования» из-за официального запроса Роскомнадзора. Нашему веселому Рунету, где можно было ругать начальство (благо оно им не пользуется), приходит конец.

Если сотрудничество американских компаний с Кремлем мало кого удивило (в конец концов, «бизнес есть бизнес»), то решение Павла Дурова заблокировать в ночь на 18 января телеграм-бот «Умного голосования» ранило многих российских пользователей в самое сердце. С 2018 года у Telegram сохранялась репутация этакой либертарианской подводной лодки, храбро избегающей столкновений с государственной цензурой в нейтральных водах сетевых протоколов.

Слепое доверие Дурову — интересный сюжет для исследования социальными психологами. Telegram — предельно закрытый бизнес, имеющий инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов и России. Серверы проекта работают на проприетарном коде, который потенциально может содержать любые «бэкдоры» и уязвимости.

Институционально это очень плохие вводные для того, чтобы доверять Telegram любую конфиденциальную информацию.

К тому же компания Дурова провалила монетизацию проекта, так что потенциально ее может не только пугать кремлевский кнут (нет сомнений, что новые возможности Роскомнадзора могут осложнить жизнь Telegram), но и привлекать кремлевский пряник. Опыт продажи «ВКонтакте» госолигархам у Дурова уже есть, а теперь он продемонстрировал, что снова находится в контакте с российскими властями и готов выполнять их требования.

Автобусы бюджетников, кандидаты–«двойники», задержания наблюдателей

Справедливости ради отметим, что на сегодняшний день не существует доказательств других форм сотрудничества Дурова и Кремля или российских спецслужб. Более того, если последние получат прямой доступ к пользовательской переписке Telegram, это немедленно станет известно через материалы уголовных дел и приведет к гибели компании Дурова на международных рынках. Может быть, Дуров все еще выбирает свою сторону и пишет душераздирающие тексты о том, что блокирует бота «Умного голосования», потому что в России перед выборами якобы «наступают дни тишины» (на самом деле их в этом году нет) и что он считает «такую практику легитимной», а «будущее туманным». Telegram слагает с себя статус борца за свободу слова в России, и можно только посочувствовать тем людям, которые так верили в «либертарианские силы добра», посылающие нам бесплатные «лучи поддержки» из Объединенных Арабских Эмиратов.

В действительности будущее конкретно, и оно уже наступило. Суверенный Рунет состоялся в ходе выборов в Госдуму, и теперь нам придется в нем жить. Здесь возможны любые произвольные блокировки, уничтожение целых экосистем приложений под сиюминутную задачу властей, а американские корпорации ведут арьергардный бой за свои бизнес-интересы. На Google будет давить западная пресса, да и фондовый рынок вряд ли оценит готовность корпорации помогать российским властям. Но ключевой вклад в будущее вносят граждане России, которые должны опередить государство и защититься от цензуры. Молодые люди в эти дни размещают списки «Умного голосования» в качестве рецензии на Civilization V на платформе Steam или как фрагмент фанфиков на Ficbook. Актуальный лозунг момента — пролетарий, вот твой VPN, следующая остановка — децентрализованный веб.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»

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