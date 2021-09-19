На свалку истории: Россия устала от «ЕР» 5 19.09.2021, 15:55

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Россияне не согласны с тем, что происходит в стране.

17 сентября стартовали выборы в Госдуму России. Открылись участки и в оккупированном Крыму, но это волеизъявление Украина считает нелегитимным. Российские власти заявляют, что голосование растянули на трое суток, чтобы не допустить скопления людей. Финальный день ‒ 19-ое сентября, пишет журналист Дмитрий Евчин для Крым.Реалии.

Как и за кого агитировали в Крыму больше всего? Кто с полуострова хочет попасть в российский парламент? Среди них есть и опытные политики, и даже сварщик есть. Кто может составить конкуренцию представителям «Единой России»? И почему политологи советуют не называть это волеизъявление выборами?

«Герои» оккупации Крыма вне выборов

Крым перед выборами ‒ это вывеска новых политических лиц. Так называемые герои «крымской весны» 2014 года сдали свои позиции. Еще в марте Наталья Поклонская планировала еще раз баллотироваться в Госдуму. Но даже высокие рейтинги не помогли. «Единая Россия» не выдвинула ее кандидатуру на выборы. Вроде бы из-за того, что Поклонская проголосовала против пенсионной реформы Путина, сообщают источники «Новой газеты».

«Кинжалы в мою сторону тух-тух-тух, взгляды. Потому что там сразу видно, кто как проголосовал. Мне было трудно, но потом как-то все остановилось», ‒ рассказала российским журналистам Наталья Поклонская.

Теперь российские СМИ отправляют Поклонскую послом России в африканскую страну Кабо-Верде, а однопартийцы устраивают бойкоты.

«Мне решили устроить бойкот. То есть не пришел никто с фракции «Единая Россия». А это 90% комиссии. И я сижу как председатель комиссии, они просто не хотели рассматривать материал, который я предложила. Ну, и это месть за пенсионную реформу, конечно», ‒ жаловалась Поклонская журналистам.

Похожая история у другого ветерана «крымской весны» Ольги Тимофеевой. Это с ее легкой руки фраза о «камнях с неба» стала мемом в сети.

«У нас был билборд следующего содержания. На триколоре: «Что дальше? А дальше хоть камни с неба, мы в России». Эта позиция севастопольцев – она незыблема», ‒ говорила Ольга Тимофеева в студии севастопольского телеканала, подконтрольного России, в 2014 году.

Зато позиции самой Тимофеевой пошатнулись. Ей вообще отказали в регистрации на выборы. Также вне большой политики оказался так называемый «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый. Еще в 2014 году он сидел рядом с Путиным, за столом, во время подписания так называемого договора о вступлении Крыма в Россию. Теперь в Госдуму Чалый даже не выдвигается.

«Время героев прошло. Их отправляют, как обычно героев, ‒ на свалку истории. Все эти люди – они уже отработанный материал. Будем называть вещи своими именами, они уже не интересны, их уже нужно менять», ‒ объясняет политолог из Крыма Евгения Горюнова.

Новые же лица на билбордах Евгения Горюнова называет серыми и малоизвестными даже для крымчан. Например, «Единая Россия» выдвигает от Крыма Константина Бахарева.

Кандидаты от «Единой России» в Крыму и Севастополе

«Думаю, что он такой удобный, он не зонтик, это просто вот такой абсолютно удобный. Никакой, вот такая характеристика. Абсолютно никакой. Такой угодливый», ‒ так Горюнова описывает Константина Бахарева.

Бахарев ‒ действующий депутат Госдумы, близкий к крымскому спикеру Владимиру Константинову.

От Севастополя «Единая Россия» делегирует Татьяну Лобач. Она вице-спикер местного парламента. Уроженка Хмельницкого, училась в Черновцах и Тернополе.

«Наш президент Путин ‒ это пример для подражания, его работоспособность, знание проблем, его погруженность в них», ‒ так Татьяна Лобач отвечала крымским журналистам на вопрос о своих политических предпочтениях.

Поддержать кандидатов «Единой России» в Крыму с билбордов призвали министр обороны России и министр иностранных дел России.

Сергей Лавров даже специально приезжал на полуостров с предвыборными речами. Слушал музыку, ел пироги и соленые огурцы, встречался с молодежью.

«Вот эта свежая кровь, которая обязательно придет в парламент, она, конечно, очень и очень нужна. И я убежден, старшие товарищи сделают все, чтобы обеспечить преемственность», ‒ заявил Сергей Лавров во время визита в Судак.

Мощную информподдержку единороссам обеспечили и крымские телеканалы.

«Важно занимать активную позицию, идти на выборы. Тем самым мы поддержим нашего главу республики и нашего президента», ‒ сказала в прямом эфире руководитель пророссийского телеканала «Милет» Лиля Веджатова.

В Крыму «Единая Россия» может набрать 45% или 50% голосов, предполагает политолог Аббас Галлямов.

«Возможно, в Крыму это еще и сработает. Возможно, там еще нет усталости от многолетнего, 22 года, по сути, продолжается, многолетнего одного и того же: «Запад ‒ враг, надо сплотиться, консолидироваться, любой внутренний критик ‒ это агент Госдепа, и вот главное ‒ стабильность». Все эти разговоры уже в печенках у россиян. В Крыму, наверное, протест еще не ощущается», ‒ говорит российский политолог Аббас Галлямов.

Повторятся ли результаты выборов 2016 года, когда за единороссов проголосовали от 55 до 70% крымчан?

«Я думаю, что в Крыму эрозия идет. Результаты 2016 года повторить, конечно, не удастся. Эрозия таких ура-патриотических настроений безусловно идет, но пока она еще не так сильно ощущается, как в России в целом», ‒ прогнозирует Галлямов.

Кандидаты от ЛДПР и КПРФ в Крыму и Севастополе

Конкуренты «Единой России» в Крыму ‒ ЛДПР Жириновского и КПРФ Зюганова. Крымский кандидат от ЛДПР Николай Волков даже перенял ораторский стиль своего партийного лидера.

От Севастополя и КПРФ в Госдуму баллотируется Владимир Браковенко ‒ электросварщик с дипломом столяра.

«Я к вам обращаюсь как человек труда, работавший всегда руками. Достаточно отсиживаться дома, у нас, знаете, всегда было говорили: «Молчание – знак согласия». Не соглашайтесь с тем, что происходит у нас в стране», ‒ призвал Владимир Браковенко в своих агитационных видеороликах.

«Это как раз самый важный момент, потому что человека знают. Не просто какая-то дама с билборда, которая где-то там висит. Это узнаваемый человек, по крайней мере, активный. И мы же знаем, что особенно коммунисты больше в Севастополе протестуют: это не так, это не так», ‒ оценила шансы на успех Браковенко политолог из Крыма Евгения Горюнова.

Не надо быть рабами и не голосовать принудительно, призвал крымских бюджетников другой кандидат от КПРФ, предприниматель из Таганрога, Виктор Кудряшов: «Пожалуйста, приходите на выборы и проголосуйте по совести, а не принудительно. Сбросьте с себя ярмо холопов и рабов. Вы – люди».

После заключения Алексея Навального и отстранения его политсилы от выборов, российская оппозиция ‒ это КПРФ, объясняют политологи.

«Если ты за статус-кво, ты за «Единую Россию». Если ты против статус-кво, то ты за КПРФ. Больше не за кого, потому что все другие альтернативы вытеснены на периферию повестки дня. По сути, партия власти и власть, они сами тыкают пальцем на коммунистов и говорят: «Вот наш главный враг». В этой ситуации все протестные голоса имеют основания консолидироваться именно за КПРФ», ‒ объясняет российский политолог Аббас Галлямов.

Главная особенность выборов-2021 в Крыму ‒ это отсутствие проходного крымскотатарского кандидата, объясняют эксперты. Впервые после оккупации полуострова.

«О чем это говорит? Если в 2016 году в Госдуме был Руслан Бальбек, то сейчас крымских татар не будет в Госдуме, не будет 100%. И это говорит о том, что россияне полностью нивелируют крымскотатарский фактор. То есть они крымских татар выводят фактически за политическую сферу. Возможно, это месть за то, что крымские татары не поддерживают Россию», ‒ объясняет политолог Евгения Горюнова.

Также крымчан агитируют голосовать за кандидатов от партии «За правду» Захара Прилепина ‒ участника войны на Востоке Украины на стороне группировки ДНР.

«Избирателя это достало все. В 2015 году это было окей. То, что надо. Но сейчас, в 2021 году, уже надоело. Уже флагами намахались, уже хочется поесть. А Прилепин, как и раньше, еще зовет на баррикады. В Крыму эта партия, опять же, может выстрелить. Потому что Прилепин – один из лидеров этой российской антиукраинской повестки дня. Поэтому нет никаких сомнений, что избиратели Донбасса, Луганска, и, наверное, Крыма, за него будут голосовать», ‒ предполагает Аббас Галлямов.

Каких изменений хотят крымчане?

Мы спросили крымчан пойдут ли они голосовать? Верят ли в то, что выборы изменят их жизнь? И в каких сферах нужны изменения?

«На выборы я пойду. Сознательно. Буду голосовать. Я считаю, что сейчас мы развиваемся в правильном направлении и после выборов это направление будет улучшено и продолжено. Укрепятся внутреннее положение страны и будет развиваться экономика, социальная политика будет укрепляться, на международном уровне мы будем продолжать политику, которую обозначил наш президент».

«Я не пойду голосовать. Я думаю, ситуация все равно не изменится. Я живу вообще в Гурзуфе, на Южном берегу. Я считаю, что нужно заниматься экологией, нужно заниматься природой. Я против того, что застраивается весь Южный берег. То есть вокруг эти высотные гостиницы закрывают парки. У нас в Гурзуфе детям некуда ходить гулять, мы живем вблизи территории «Артека». Затем леса уничтожаются. Ранее мы ходили за грибами, теперь нельзя ходить за грибами. То есть я как местный житель, я за то, чтобы была экология меньше застраивали».

«Пойду на выборы, но вопрос еще так сильно не исследовала, поэтому не могу сказать чего жду. Изменений каких-то, наверное, к лучшему. Для меня как для матери, актуальна медицина. Что-то должно изменится, потому что у меня двое детей, и я думаю, что там нужно все-таки навести порядок».

«Я не пойду на выборы. Не верю, что выборы в Госдуму изменят как-то ситуацию у нас здесь. Потому что, это не первый раз, уже проверено опытом».

«Я пойду и буду голосовать, и жду изменений в медицине и справедливости. Для меня важно, чтобы было все честно и не было коррупции, потому что она все портит».

«Я ничего не жду от страны, в которой я живу сейчас. И я пойду голосовать за кандидатов, главное не за единороссов. Вот. И просто, чтобы выразить свою гражданскую позицию, снять с себя ответственность и вернуть этот долг. Но я не верю, что что-то изменится. В нашем парламентском государстве выборы в Госдуму ничего не решают. Я пойду просто для себя, потому что это с меня снимает ответственность, что я ничего не делаю. Я делаю, что я могу, но это бесполезно, и я это очень хорошо понимаю».

«Умное голосование» от команды Навального

Так называемое «Умное голосование», то есть поддержать сильного кандидата, но не единоросса, и консолидировано проголосовать за него, предлагает россиянам и крымчанам команда Алексея Навального.

«Самое главное не распылить голоса, чтобы единороссы не проскочили, благодаря этому, а проголосовать консолидировано. В обоих округах проголосовать за самого сильного кандидата, у которого есть реальный шанс победить», ‒ призвала россиян в ютубе пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«Ритуалом» или «имитацией» называют выборы в Госдуму России эксперты.

«Вообще-то, то, что сейчас будет происходить – это не выборы. Потому что выборы не могут происходить в ситуации, когда совершенно произвольно снимают кандидатов по политическим мотивам, идет абсурд и идет явная фальсификация выборов. И идет активная подготовка к фальсификации выборов. Это не выборы. В настоящих выборах должна участвовать партия Навального и другие политические партии», ‒ считает российский политолог Кирилл Рогов.

Реальный рейтинг «Единой России» – 27-28%, не более, предполагает политолог Аббас Галлямов. И все, что эта партия наберет больше на выборах, общественность имеет право обжаловать.

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