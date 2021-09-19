В Молодечно в разгар новой волны COVID-19 не работает один из кабинетов КТ 1 19.09.2021, 16:00

3,234

Аппаратура не выдерживает напряженной работы.

- В Молодечно снова не работает один из кабинетов компьютерной томографии, а именно тот, что расположен в больнице №2 (бывшей районной больнице, улица Волынца), — сообщает читатель канала «Белые Халаты».

Не работает уже около 2 недель по причине поломки. По информации, ждут поставки новой детали с одной из стран Балтии. Когда именно поступит запчасть никто не знает. Известно, что кабинет работал в круглосуточном режиме, исследований проводилось очень много, в том числе внеплановых и экстренных. В настоящее время часть сотрудников перевели на обслуживание второго кабинета КТ в молодечненской горбольнице.

И все это в разгар новой волны. Надеемся, что второй КТ выдержит колоссальную нагрузку, иначе произойдет коллапс районного масштаба. А что происходит в вашем городе?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».