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В Молодечно в разгар новой волны COVID-19 не работает один из кабинетов КТ

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  • 19.09.2021, 16:00
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В Молодечно в разгар новой волны COVID-19 не работает один из кабинетов КТ

Аппаратура не выдерживает напряженной работы.

- В Молодечно снова не работает один из кабинетов компьютерной томографии, а именно тот, что расположен в больнице №2 (бывшей районной больнице, улица Волынца), — сообщает читатель канала «Белые Халаты».

Не работает уже около 2 недель по причине поломки. По информации, ждут поставки новой детали с одной из стран Балтии. Когда именно поступит запчасть никто не знает. Известно, что кабинет работал в круглосуточном режиме, исследований проводилось очень много, в том числе внеплановых и экстренных. В настоящее время часть сотрудников перевели на обслуживание второго кабинета КТ в молодечненской горбольнице.

И все это в разгар новой волны. Надеемся, что второй КТ выдержит колоссальную нагрузку, иначе произойдет коллапс районного масштаба. А что происходит в вашем городе?

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