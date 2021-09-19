Как живут пенсионеры в Польше

Как живут пенсионеры в Польше4
- 19.09.2021, 16:13
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Белорусам есть о чем задуматься.
Украина и Беларусь значительно уступают Польше по уровню жизни и обеспеченности граждан. Средняя пенсия польских граждан составляет 512 евро, пишет «Апостроф». Таким образом, чтобы белорусские пенсионеры сравнились с польскими, они должны получать в разы больше, чем сейчас.
В Польше минимальная пенсия €250. 46,15% от минимальной зарплаты — 541Є.
Тем временем в Беларуси минимальный размер пенсии по возрасту составляет 293,47 рублей (118 долларов) (минимальный размер пенсии по возрасту 70,87 руб. + доплата 222,60 руб.).
Действительно, есть над чем задуматься.