В Германии создали плюшевого медведя «Меркель» для уходящей с должности канцлера 1 19.09.2021, 17:31

Будет изготовлено всего 500 штук - и одну из них, под цифрой 16 получит сама Меркель.

Немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stern.

"Личные медведи" - это традиция более чем 100-летнего семейного бизнеса фирмы из Баварии: компания делала такие игрушки в честь Барака Обамы и короля Людвига, есть копии бывшего канцлера Гельмута Шмидта и королевы Елизаветы II.

Плюшевые мишки "Меркель" будут стоить 189 евро. "Это не детские игрушки, это коллекционные вещи", - пояснил высокую цену управляющий директор Мартин Герман.

Будет изготовлено всего 500 штук - и одну из них, под цифрой 16 получит собственно канцлер, ее передаст Меркель депутат Бундестага по округу Кобурга.

Цифра "16" символизирует количество лет пребывания Меркель в должности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».